– Vi er veldig bevisste på at vi har et rikt og mangfoldig næringsliv i bygda

Meninger

Vedrørende Altapostens artikkel om omstillingsprosjektet i Kautokeino, mandag 14.01.20.

Vi i GES (Guovdageainnu Ealáhussearvi/Kautokeino Næringsforening) ønsker i samarbeid med ordfører Hans Isak Olsen, å komme med en oppklaring etter Altapostens reportasje med ordfører i forbindelse med omstillingsprosjektet, Ovddos, i mandagens avis.

GES fikk en del reaksjoner fra våre medlemmer i lys av at ordfører ble sitert på at i Kautokeino har vi knapt noe annet enn matbutikker og bensinstasjoner. Både våre medlemmer og ordfører, samt lokalbefolkningen, er veldig bevisst på at vi har et rikt og mangfoldig næringsliv i bygda. Ordfører føler seg mistolket i reportasjen, og vi har gjennom dialog fått klarhet i hvilket budskap han egentlig ville få frem.

Det er ønskelig under omstillingsperioden å både få frem nye næringer, innenfor mange retninger, samt å løfte frem de vi allerede har. Av erfaring etter forrige omstillingsperiode, er det særdeles viktig å ikke glemme de eksisterende, og hjelpe de med å utvide og utvikle. Det var dette den nevnte reportasjen skulle omhandle, men fokuset havnet heller på hva vi har og ikke har i kommunen. Ordfører hadde overhodet ikke til hensikt å tråkke noen på tærne, eller nedsnakke noen, og ønsker å beklage at det ble oppfattet slik.

GES ønsker i samarbeid med kommunen å bidra til omstillingsarbeidet. Vi håper å kunne være med på å bygge broer og få til et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

Marit Aune Buljo

GES Guovdageainnu Ealáhussearvi

Kautokeino Næringsforening

Hans Isak Olsen

Ordfører Kautokeino Kommune