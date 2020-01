– Sjelden har vi sett lokale Frp-politikere så sviktet og skuffet

Meninger

Lokale og regionale Frp-politikere bruste med fjærene gjennom hele 2019, men endte opp sviktet og avkledd på kaikanten av sin egen fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Sammenlignet med bompenger og innvandring, er krabbesaken temmelig perifer for de fleste Frp-politikere, men sjelden har begrepet «ned som en skinnfell» vært en mer konkret politisk følelse for partiets representanter i nord. Forventningen var nemlig spent til bristepunktet, både i valgkampen og helt fram til den litt tvilsomme julegaven traff lokalpolitikerne i bakhodet.

Fiskerne i Vest-Finnmark fikk nemlig alt annet enn grønt lys for å delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket øst for 26 grader, til tross for at vi nå snakker om fire kommuner i gamle Finnmark fylke som er utenfor det gode selskap. Nettopp utsiktene til en sammenslåing kunne være en gylden anledning til å møte kravet fra fiskerne i Alta, Loppa, Hasvik og Hammerfest, om å få være med i det gode selskap. Nå er følelsen at muligheten er skuslet bort.

Hvis vi nå gir blaffen i såre poter og politisk selvfølelse, handler dette om noe langt dypere for fiskerne i Vest-Finnmark, som tok seg friheten å stole på partiet med fiskeriministeren. Realiteten er nemlig at fiskeriene i regionen sliter stort med rekruttering og frafall. Pilene har pekt nedover i lang tid – og en av grunnene er mangel på helårsaktivitet og et sekundært fiske som virkelig lønner seg.

Sånt har betydning både for framtidstro og viljen og evnen til å ta risikoen med investeringer. De som virkelig er etterlatt på kaikanten var fiskerne som så lys i enden av tunnelen. Torskeprisen gjør riktignok at fiske er hyggelig i øyeblikket, men det kommer dårligere tider og mulighetene må være forutsigbare. Å ha flere bein å stå på er ekstremt viktig.

Det rare er at tidligere fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær Ronny Berg hadde lagt en solid kunnskapsbasert grunnlag for å gå i gang med en liberalisering. Det rådet ble bokstavlig talt kastet på båten da departementet gjorde denne merkelige krabbe-manøveren, mest sannsynlig fordi man ønsket fred og fordragelighet i øst. Vi mener det var en feilvurdering, nettopp fordi næringen i Vest-Finnmark trengte drahjelp. Nå er situasjonen at fiskere flytter ut av hjemkommunene – og til andre kommuner – for å få være med.

Begrunnelsen etter høringen og prosessen er vel kanskje det man skjønner minst av, nemlig at man skal vurdere hva endret politikk betyr for næringene, nær sagt det man nettopp har bedrevet tiden med de siste årene. Vi har ingen problemer med å skjønne at lokale Frp-politikere ble både skuffet og «besviken», for eksempel fylkesleder Odd Eilert Persen. Han kan man lese som en åpen bok, men også Frp-politikere med lengre lunte virket temmelig desillusjonert. Med god grunn.