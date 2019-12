Meninger

I løpet av 2019 har jeg som garvet redaktør for 50-årsjubilanten Altaposten kjent klumpen i halsen mange, mange ganger. Det handler mye om stolthet og takknemlighet for avisas historie og det teamet jeg har æren av å lede til daglig, men det handler også om et krevende samfunnsoppdrag og en by med hjertet utenpå, som omfavnet mennesker i sorg.