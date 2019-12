Konfliktenes år

Meninger

Idrettsåret 2019 er straks over. Anna Odine Strøms første pallplass i verdenscupen og hennes to VM-bronsemedaljer i lag- og mixlag-konkurransene, NM-gull i sprint til Finn-Hågen Krogh, Petter Eliassens seire i Marcialonga og Birkebeinerrennet, Andreas Nygaards sammenlagtseier i Visma Ski Classics, Hanna Lyreks finnmarksløpstriumf og Birgitte Daniloff Olsens NM-tittel i scootercross er naturlige høydepunkter. Sterke prestasjoner, men for meg er det likevel hendelser knyttet til fotballen som huskes best.