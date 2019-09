– Innhold viktigere enn posisjoner

Meninger

Velgerne har gitt det nye kommunestyret klar beskjed: Nærskoleprinsippet skal være bærende for Altas framtidige skolestruktur. Storskolen tenkt bygd i Bossekop legges vekk, og Bossekop og Komsa skole renoveres/bygges ut. Velgerne har imidlertid vært mer uklare når det gjelder spørsmålet om hvordan Alta kommune skal løse trafikale utfordringer, og hvor stor de trafikale utfordringene er i dag og i framtiden. I verste fall kan manglende avklaringer og løsninger sende Alta kommune ut i en høyst usikker framtid.

Altaposten har fulgt forhandlingene mellom partiene tett. Det uttalte målet hos alle er å gi Alta kommune et sterk og forutsigbart styre som kan ta Alta gjennom en tøff omstilling for å skape bærekraftig økonomi, samt flere andre saker som krever handlekraftige politikere, som har et tydelig maktgrunnlag i kommunestyret.

Forhandlingene har så langt foregått «unntatt offentlighet». Partene har et ønske om ro og at forhandlingsutspillene kan skje direkte til forhandlingsmotpart, og ikke gjennom Altaposten. Det har vi stor forståelse for, men vår oppgave er å gi våre lesere et bilde av både alternativ og konsekvenser av forhandlingsutspill.

Ordførerpartiet Ap var tydelig i villrede etter et valg hvor de snudde det katastrofale stortingsvalget i 2017 til en viss framgang. De hentet mange tapte velgere tilbake. Samtidig opplever de at gruppa sammenlignet med den de har hatt i inneværende periode, er skrumpet med to representanter. En av forklaringene er styringsslitasje, men vel så viktig er at partiet ikke har klart å reparere velgernes manglende tillit til Ap som framkom i 2017-valget.

Det er derfor et såret Ap, som til tross for at de er største parti i kommunestyret, har en kjøttvekt som ikke gir samme uttelling i forhandlinger som tidligere. SV har økt fra tre til fire, og vil ventelig ha betalt for dette, både politisk og i form av posisjoner i en eventuell ny lokal «samarbeidsregjering». Fortsatt er en slik regjering bestående av Ap, Senterpartiet og SV den mest sannsynlige løsningen.

En slik ordførerkonstellasjon forutsetter at skolesaken er ryddet av veien, noe alt tyder på. Nå er det Senterpartiets ultimatum knyttet til avlastningsveien som bokstavelig står i veien. Det handler ikke om den ferdige, detaljplanlagte traseen Hjemmeluft - Sentrum, men parsell to fra sentrum til Kronstad/Saga. Altaposten vet at SV ønsker å løse dette med en bro over Altaelva ved Elvestrand og videre etter Altaelva til Kronstad.

Dette er Ap skeptisk til. Ap vet at Senterpartiet applauderer SVs løsning, selv om det skaper store reaksjoner blant elvefiskere og ALI. En løsning som bør sees på, er et første byggetrinn for å koble seg på dagens Raipasvei. Andre byggetrinn kan være å la veien gå videre på vestsiden av Kaiskuru og ned til Tverrelva ved Saga bro og videre forbi gamle gamle Sagatun, før den munner ut i E6. En slik vei vil gi naturlig og gode kolletivløsninger, fjerne proppen på E6 rundt Alta Bro, gi nye muligheter for å koble Kaiskuru og Saga sammen når det gjelder skoleløsning og sist, men ikke minst; utløse svært store boligareal på Raipassiden. Boligareal som vil være sentrumsnære og attraktive.

Altaposten er kjent med at Ap i første fase strakk ut hånden både til Høyre og Frp, og antydet store politiske innrømmelser toppet med tilbud om posisjoner. Dersom Senterpartiet velger vekk Ap og SV, er sannsynligheten stor for at Ap på nytt strekker ut en hånd til høyrepartiene.