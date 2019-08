Ikke bidra til mer politikerforakt, NHO

Meninger

Forleden fikk jeg som Nordkalottfolkets fylkesordførerkandidat i Troms og Finnmark, et brev fra NHO, hvor jeg ble bedt om å signere på et ordførerløfte. Punktene som var listet opp, var for så vidt greie nok, men det vil være svært umusikalsk å skrive under på løfter som favoriserer en næringsorganisasjon.

Kjære NHO! Jeg er medlem hos dere gjennom bedriftene mine. Jeg er grunder, og har etablert meg innenfor to ulike næringer. Jeg har i 30 år omtrent jobbet helsen av meg for å bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser i nord. Av ren entusiasme for nord. Jeg vet AT skoen trykker, og en del om HVOR den trykker for næringslivet i nord. Jeg vet også at uten tett samspill med lokalbefolkningen, lokalbutikken, de ansatte, naboene og absolutt hele lokalsamfunnet rundt oss, så vil ikke næringslivet fungere. Holder ikke det?

Til alt overmål, er jeg også kanskje eneste i moderne tid, som har etablert parti i nord. Bygd opp stein for stein. Vi har ingen gammel partikultur å dra med oss. Dermed heller ingen lovnader, som vi vet vil bli vanskelig å holde. Fra dag en har vi hatt som mål å forsøke å være redelig, være stolt av nord, og ta ansvar for det som er viktige problemstillinger for nord.

Se for eksempel punkt 2 i løftet vi blir bedt om å signere på: «Prioritere kollektivtransport rundt knutepunkt for et fullverdig alternativ for jobb- og fritidsreise.» Javel?! Hva er knutepunkt sett med NHO-øyne? Er det Tromsø? Trondheim? Oslo? Hammerfest? Bardu? Vadsø? Selvfølgelig er kollektivtransport rundt knutepunkt viktig. For oss er det like viktig å bidra til at innfartsåren rundt Hammerfest blir oppgradert, og at vi får slutt på nærmest ufarbare krøtterstier på Senja. Det er like viktig som kollektivtransporten, og for næringslivet mange steder, kanskje viktigere. Vi kan ikke love at vi nedprioriterer det, til fordel for kollektivtransport.

Hva skal vi gjøre når fagforeningene kommer og vil ha de samme ordførerløfter, men på andre områder. Sykepleierne? Miljøvernorganisasjoner? Bondelagsorganisasjoner? Andre næringsosrganisasjoner? Idrettsorganisasjoner? Vi kan ikke være med å sette grupper opp mot hverandre. Men sann våre ord: vi, kanskje mer enn noen vet at uten et sterkt næringsliv og trygge arbeidsplasser, dør vi langsomt ut her i nord. Det ønsker vi ikke, og derfor er vi opptatt av at fisken skal tilhøre kystfolket, at utmarka må tas i bruk mer, at vi må få folk til å trives i nord. Det er god næringspolitikk.

Beklager NHO. Jeg kan ikke skrive under. Ikke fordi jeg er uenig i at jeg skal jobbe for næringslivet også. Men, min lojalitet ligger hos folkene i Troms og Finnmark. Det inkluderer NHO. Hvis ikke min knallgode kompetanse på bedriftsetableringer, redelighet i næringslivet og ståpåvilje holder, så får dere heller la være å være fremme at der finnes en politiker som er næringslivsaktør, som antakelig vil ha større forståelse enn mange andre på nettopp utfordringer i det nordnorske næringsliv. Vi ønsker å fremstå som redelig og ærlige, og vi ønsker ikke å bidra til å styrke politikerforakten.

Mitt poeng er at med dette lettvinte ordførerløftet, presser NHO politikere til å skrive under på et løfte, hvor man vet at man må tenke helhet og kanskje velge noe annet når den tid kommer. Når det er sagt, politikk dreier seg om prioritering. Og dermed også å velge bort noe. Men, vi kan ikke velge dette før vi ser helheten. Kanskje er vi pinglete. Men vi er i aller fall ærlige på det.

Toril Bakken Kåven

1. kandidat Nordkalottfolket til fylkestingsvalget, og leder av Nordkalottfolket.