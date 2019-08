– Forbann meg, hat meg, men da er du i alle fall her...

Meninger

Mitt kjære umistelige barn. Du kan gjerne være sint på meg, forbanne meg, kjefte på meg, ja til og med hate meg, men det går HELT fint skjønner du. Jeg er din mamma, IKKE din kompis eller venninne, men MAMMA....husk det!

Jeg trenger ikke være den kule mammaen som alle dine venner synes er den BESTE og KULESTE mammaen EVER....

Du skjønner kjære vennen min, at jeg er din MAMMA og jeg kommer alltid til å gjøre det JEG føler er det riktige i MIN oppdragelse av deg.

Kanskje du ser det den dagen du selv får barn, eller kanskje ikke, men JEG må gjøre det JEG kan for at DU skal bli her lenger enn meg. Jeg har selv vært ungdom og den berømte kalven, men det var noen ganger ting kunne gått så forferdelig galt da også, noe det heldigvis ikke gjorde.....for da hadde jeg ikke fått oppleve DEG!

Men vit dette, mitt kjære umistelige barn: JEG har gjort det beste JEG kunne med å lære deg ting JEG føler er viktig å ha med seg. Og jeg kommer ALDRI til å slutte å være DIN mamma så lenge jeg finnes. Jeg leser i avisene om denne "MOPEDMAFIAEN", og hjertet mitt gråter....

Skulle du ta lappen, slik at du kan kjøre ATV, UTV, moped, lettsykkel, så skal jeg som mamma støtte deg i dette. MEN......vit at DU er MITT ansvar helt til du er 18 år og blir myndig...det er JEG som bestemmer, jeg er din MAMMA og ikke din KOMPIS....

Skulle jeg se deg eller høre at du drev på med uvettig kjøring, hærverk eller noe i den duren, så kan du være sikker på at JEG, din MAMMA, er den første til å ringe politiet... Kjøretøyet hadde blitt parkert eller solgt...

Hvis JEG ikke har klart å lære deg bedre og at DU som 16 år ikke skjønner at det er galt, ja da er DU for ung til å drive med dette...i MINE øyne... MINE

Hvis DU ikke klarer å ta et valg som er bra, så tar JEG det for deg. For du skjønner lille venn, bare tanken på å miste deg gjør meg gal... Det er ufattelig å engang skulle tenke på at du ikke skulle finnes mer, hvordan skulle jeg gå videre?

Men EN ting skulle jeg tatt med meg videre, og det er viten om at JEG, din MAMMA ikke tillot det og at JEG hadde gjort ALT i MIN makt for å unngå det...

Er du sint på meg nå? Forbanner du meg, eller kanskje du hater meg?

Gjør bare det vennen min....

VÆR sint på meg, forbann meg eller hat meg..., men da er du iallfall her...

Siv Dagny Strifeldt, mamma