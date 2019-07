Gudmundsens selvangivelse

Meninger

Som alltid når Høyre får politisk motbør, står deres lokale våpendragere klare til å rykke ut på kort varsel for å imøtegå kritikken og trofast forsvare moderpartiets standpunkter. Jeg har tidligere karakterisert Finnmarks egen Frank Bakke-Jensen som Oslo Høyres ambassadør til Finnmark; alltid på plass for å male glansbilder og bortforklare uheldige virkninger for egen landsdel av regjeringens politikk. Og han er ikke alene, det sitter mange ivrige og ambisiøse ambassadesekretærer på den nordnorske stortingsbenken, med en slags nedlatende holdning om at bare vi blir forklart saken litt grundigere vil vi nok etter hvert skjønne vårt eget beste.

En av dem er Troms Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, som i et innlegg på Nordnorsk Debatt i Nordlys og i Altaposten fredag 19. juli føler behov for å korrigere det han kaller «Leinans urimelige påstander mot Høyre og regjeringen i forbindelse med flyambulansesaken». Nå er han jo etter hvert blitt en erfaren politiker, og ett av triksene også han tydeligvis har lært seg er det gode, gamle retoriske knepet med å tillegge politiske motstandere meninger de ikke har og uttalelser de ikke har kommet med, for så å argumentere mot dette.

«Leinan hevder blant annet at økonomi var viktigst i valget av ny operatør. Det er helt feil. Sannheten er helt motsatt – vi skal nå bruke mer penger», skriver han, før han kommer med en lang skryteliste over alt som er gjort og alt som skal skje fremover. La oss inderlig håpe det stemmer, men dette har jeg da heller ikke kommentert, enn si bestridt. Det jeg derimot påpekte i mitt innlegg var bare at til tross for at Babcocks anbud var rangert som det dårligste på kvalitet, var det dette som ble antatt. Og begrunnelsen i tildelingsdokumentet, til tross for at kvalitet/pris skulle vektes 60/40, taler jo for seg selv: «Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten». Jeg tror jeg får gjenta meg selv: Klarere kan det vel ikke sies, og et eksempel på «god» høyrepolitikk i praksis. At tid er penger er de alltid påpasselige med å fremheve i Høyre. At tid også kan være helt avgjørende for liv eller død har de visst ikke vært like bevisste på i denne saken, og det var av den grunn jeg karakteriserte det hele som en villet politikk; sparing på bekostning av beredskap, trygghet og sikkerhet for befolkningen her nord, som blant annet på grunn av de ekstreme avstandene er helt avhengig av en velfungerende luftambulansetjeneste. At Gudmundsen mener jeg er «helt på villspor» skal jeg nok fint klare å leve med – jeg er neppe alene, så vi finner nok frem til valgurnene til høsten…

Videre på skrytelista nevner han jetflyet som nå er stasjonert på Gardermoen og kan nå Svalbard og Nord-Norge – noe som selvsagt alle er svært fornøyde med. Men det han behendig unnlater å nevne i den forbindelse er at da dette forslaget opprinnelig ble lansert for om lag tre år siden, skulle det ifølge Helse Nord og hans egen regjering delfinansieres ved å fjerne ett av flyene fra basen i Alta. Og den som fra første stund stilte opp til debatt på NRK for å forsvare dette famøse forslaget, var nettopp omtalte Bakke-Jensen. Det har hele tiden vært en kamp mot høyreregjeringen, og uten det massive engasjementet fra grasrota, representert ved Gørill Godviks folkeaksjon – og ikke minst den sterke faglige støtten fra kommunelege Jan Eggesvik og annet helsepersonell – hadde nok Høie og Helse Nord fått viljen sin, og beredskapen i fylket hadde vært satt flere tiår tilbake. En katastrofe for Finnmarks befolkning. Heldigvis lyktes de ikke den gang.

For øvrig opptrer Gudmundsen sin vane tro som et selvtilfreds ekko av partiledelsen; helseminister Bent Høie har fulgt saken tett gjennom det siste halvannet året og har sammen med regjeringens stortingsrepresentanter i nord ivaretatt at det hele tiden (!) har vært forsvarlig beredskap, er det ubeskjedne budskapet i hans egenutfylte selvangivelse. Jeg har en sterk følelse av at svært mange som ikke har Høyres partibriller på godt kan tenke seg å foreta en god del korrigeringer her, før de vil godkjenne den...

Magnar Leinan