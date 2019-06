– Så lett kan Nordkapp bryte monopolet

Meninger

Nordkapp er et lite stykke Norge som burde tilhøre fellesskapet. I stedet får en privat monopolist sette opp bom og styre tilgangen. Nå har politikerne i Nordkapp en historisk mulighet til å stanse monopolet, ta tilbake kontrollen – og sikre flere arbeidsplasser og høyere inntekter. Her er oppskriften på hvor enkelt det kan gjøres.

For mindre enn et år siden var Nordkapp kommune klare for å bryte monopolet som har holdt utviklingen av Norges råeste naturattraksjon i et jerngrep. De mente at kommunen måtte ta en større offentlig kontroll over platået, og vurderte å gjøre det mulig for flere aktører å slippe til. Så har noe skjedd – og rådmann og ordfører har tverrsnudd.

Som resten av landet har vi i Hurtigruten store problemer med å forstå hvorfor. Vi står klare til å investere flere hundre millioner kroner både i Honningsvåg og på platået. Vi vil skape minst 160 nye arbeidsplasser, øke turiststrømmen, sikre kommunen og innbyggerne større inntekter.

Vi vil ikke overta et monopol. Vi vil ikke at kommunen skal ekspropriere eller kjøpe området Scandic og Rica betaler lommerusk for. Og vi vil ikke at Scandic/Rica-konsernet skal gi fra seg eiendomsretten de har til Nordkapphallen. Men vi oppfordrer innstendig politikerne om å bruke muligheten de har nå til å stoppe privatiseringen av Norges største naturbaserte reiselivsattraksjon.

Vi forstår at det er interessant for monopolforkjemperne å gjøre dette til en kamp mellom Scandic og Hurtigruten. Det er det ikke, og det har det aldri vært. La oss være klinkende klare: Vi i Hurtigruten støtter fullt ut folkekravet. Monopolet må bort. Innbyggerne og Nordkappsamfunnet må få en større del av inntektene som i dag forsvinner i lomma på en monopolist. Kommunen har virkemiddelet som trengs, nemlig en omregulering av parkeringsplassen og uteområdet på Nordkapp-platået til offentlig formål.

Hurtigruten er ingen gjest i nord. Vi sitter ikke i Oslo og synser om Nord-Norge. Vi har seilt her i generasjoner og vært en livsnerve gjennom alle årstider og all slags vær. Vi vet at gjestene våre ønsker et bedre tilbud i Nordkapp. Og vi vet – som dere som bor i området – hvor vanvittig stort potensialet er. Vi vet også hva som kreves. Sammen med lokale utfluktsleverandører og lokalmatprodusenter har vi utviklet unike opplevelser og destinasjoner fra Bergen til Kirkenes. Det ønsker vi også å gjøre på Magerøya. Det er derfor vi har foreslått så ambisiøse planer og investeringer her. Vi ønsker ikke å overta eller presse ut noen andre aktører. Dette er ingen kampanje, og det er ikke sverting. Det handler ikke om «kapitalinteresser». Konkurranse skaper forbedring og utvikling. Kontroll og krav skaper lokal verdiskaping. Å beholde status quo skaper stagnasjon.

Vi klarer ikke etter beste evne å begripe hvordan kommunen og FeFo har gjort helomvending i denne saken. Vi ble både overrasket og skuffet da Klassekampen avslørte at det har vært hemmelige møter i Oslo mellom rådmannen, kommunen og Rica, umiddelbart før kommunen tverrvendte og fremmet et nytt forslag som viderefører monopolet.

Politikerne må forstå at så lenge de lar Scandic og Rica styre tilgangen til Nordkapp-platået, så lar de også Scandic og Rica styre all annen turistutvikling i regionen. Politikerne må forstå at de på torsdag har en unik mulighet til å skrive historie. Det kan bli historien om hvordan kommunen forærer spydspissen av norske naturattraksjoner til en privat monopolist som er sikret flere hundre millioner kroner rett i lommen.

Eller det kan bli historien om hvordan kommunen setter en stopper for et uforståelig og urimelig monopol, og sikrer kommunens innbyggere arbeidsplasser og inntekter for generasjoner fremover.

Det burde være et enkelt valg.

Av Daniel Skjeldam

konsernsjef Hurtigruten