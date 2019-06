– FeFo hadde mulighet til å gjøre noe særdeles positivt for samfunnet i Nordkappsaken

Meninger

I debatten om Nordkapplatået begynner det etter hvert å bli innlysende hvorfor FeFo er en sentral kilde – jeg tør si hovedkilden – til kommunens problem og lokalbefolkningens frustrasjon.

Fakta først:

Noen eksempler på det siste: Vadsø kommune fikk 11. februar 2019 innvilget søknad kjøp av et stort grunnareal fra FeFo til et nytt boligfelt i Vestre Jakobselv. Måsøy kommune signerte 27. mars 2019 kjøpekontrakt med FeFo om 1,2 mål i Vannkumdalen. 12. desember 2018 fikk en bedrift i Honningsvåg tinglyst eierskap til en næringstomt i sentrum.

– Hva er Fefo? – Det finnes ikke maken til FeFo, skriver advokat Ole-Martin Jensen i denne kronikken.

Jeg mener oppriktig at FeFo har hatt mulighet til å gjøre noe særdeles positivt for samfunnet i Nordkappsaken. FeFo har kunnet gjøre, og kan fortsatt gjøre noe som ville vært 100 % lovlig, og som med 100 % sikkerhet ville ha blitt mottatt med vill jubel, feiring, forsoning, legitimitet og troverdighet – i et evighetsperspektiv. Jeg snakker om en total seier for Finnmarksloven, Finnmark, FeFo og lokalbefolkningen. Absolutt lokal, regional og nasjonal goodwill, intet mindre.

Helt konkret kunne FeFo overlatt eierskapet til Nordkapplatået til Nordkapp kommune. Eventuelt store deler av det. På den måten ville kommunen fått posisjon som grunneier og eventuelt bortfester – med Rica/Scandic som fohandlingspart i en ny avtale for «bebygde eller opparbeidede arealer» (se s. 5), og med frihet til å disponere resten slik kommunen ville.

Saken om fullstendig eierskap til hele Nordkapplatået er nå avgjort av det sittende FeFo-styret, og formodentlig velsignet av FeFos kontrollkomité. Men problemstillingen og etterdønningene vedvarer. Vi ser ingen forsøk fra FeFo på å synliggjøre noe konkret, like godt alternativ for kommunen. Isteden gis det luftige signaler om et «fond» som ingen vet rekkevidden eller substansen av. Samtidig er man tilskuer til at Nordkapp kommune; sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk, slites av sitt instendige ønske om et reelt, offentlig og lokalt eierskap.

Saken er oppdatert Mobiliserer for å overta platået Folkemøte i Nordkapp kommune i dag.

Ikke så rart folk tenker at FeFo prioriterer blankpolerte kronestykker til seg selv. Ikke så rart det stilles spørsmålstegn ved om FeFo nå misligholder sin plikt til å ivareta hensynet til innbyggerne, utmarksbruken, næringsutøvelsen og samfunnslivet – og samisk kultur – slik Finnmarksloven § 1 pålegger dem.

Det ironiske er at styrelederen i FeFo 13. juni 2019 blir sitert i media på at «Vi ønsker oss ikke økte inntekter».

Til slutt, og som en sideopplysning: FeFo har til dags dato – ca. 13 år etter deres tilblivelse – ikke delt ut overskudd én gang (s. 5, øverste avsnitt). Jeg ser da bort fra sponsingsmidlene «Grønne midler» på drøye 1 mnok. som ikke bokføres som overskudd. FeFo har 40-70 årlige millioner i omsetning, og nesten alltid like store kostnader. Kostnadene er like stabile og forutsigbare som inntektene. Differansen; overskuddet, overfører FeFo konsekvent til neste år som egenkapital. Overskuddet for 2018 (drøyt 6 millioner) er på samme måte foreslått overført til EK for 2019.

Hurtigruten klager inn Nordkapp-enerett til ESA Hotellkjeden Scandic har enerett til å kreve inn besøksavgift på Nordkapp-platået. Det vil Hurtigruten ha slutt på og klager saken inn for ESA.

Et tankekors og et hjertesukk, FeFo. Spill på lag!

Jeg mener at FeFo snarest bør ta initiativ til et nytt forhandlingsmøte med Nordkapp kommune for å lande denne saken på en politisk verdig måte. Det juridiske og politiske mulighetsrommet er enormt, så lenge FeFo kan legge bort alle ideer om hva de selv kan få ut av festekontrakten med Rica. Så lenge FeFo heller kan fokusere på hvordan Nordkapp kommune kan komme ut som vinneren av Nordkappsaken. Hvis FeFo er redd for at kommunen ikke klarer å forvalte eller beholde eierskapet til platået i et evighetsperspektiv – klausulér og tinglys noen rådighetsbegrensninger, da vel!

Ole-Martin Jensen

Advokat/partner i Linnet & Co Advokatfirma