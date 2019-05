– Må være årvåken når helsetilbud står på spill

Meninger

Det var flere grunner til å flagge i Loppa, Hasvik og Altafjorden på 17. mai. Dagen før nasjonaldagen kom nemlig gladmeldingen om at båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark skal skje med optimal trygghet de neste ti årene.

Loppa legeskyssbåter kan videreføre sin aktivitet fra 2020 med solid lokalkunnskap og en ny båt med toppmoderne utstyr, som tåler de tildels ekstreme værforholdene. Det er en lettelse – og fungerer samtidig som en ny påminnelse om at viktig og grunnleggende infrastruktur krever kontinuerlig årvåkenhet. I helseforetakene er det tøffe prioriteringer – og da må man påse at ikke distriktene får tilleggsbyrder. Likeverdige helsetjenester må være målsettingen, så langt det lar seg gjøre.

Selv på gledens dag er det fristende å be om svar på hvorfor man ikke allerede i anbudsteksten og den påfølgende prosessen var like opptatt av å sørge for at innbyggerne på kysten får en så god og trygg tjeneste som overhode mulig. Først da Altaposten satte fokus på betenkelige sider ved anbudsdokumentet, ble foten satt ned av Sykehusinnkjøp og en ny anbudsrunde ble etterhvert iverksatt.

Her er det spesielt grunn til å rose Finnmark legeforening og leder Paul Olav Røsbø som var krystallklar i sin bekymringsmelding. Med spisskompetanse på forrige anbudsrunde for ti år siden, og solid kunnskap om maritime utfordringer, fikk han mer eller mindre egenhendig «snudd skuta», rent bortsett fra poenget med virksomhetsoverdragelse. Vi har heller ikke glemt at lokalpolitikerne i Loppa og Alta etter hvert løftet saken til en nasjonal arena.

Vi gjentar gjerne hvor viktig det er at fagfolk og politikere er på allerten i denne type prosesser, simpelhen fordi det handler om krav vi ikke kan fire på, verken lokalt eller regionalt Det kan dreie seg om liv og død når pasienter skal fraktes trygt til helsehjelp under meget ugjestmilde forhold. Eksemplene er mange på at helsetjenester krever folkelig engasjement. Helsetjenester er for viktig til at innbyggerne kan overkjøres, enten der er kommunalt eller spesialisthelsetjenester.

Helsekamper er ikke noe nytt, enten det er verbal fortvilelse, plakater eller bunader som tas i bruk. I Alta har man gjentatte ganger måttet ta kampen for luftambulansen, lenge før Altabasen ble satt i spill og Babcock kom inn på arenaen de siste årene. Alta-lege Jan Eggesvik gjorde en formidabel innsats for at det sykehusløse vekstsenteret Alta skulle ha tilstrekkelig beredskap for flere tiår siden. Med base i Øst-Finnmark var det nettopp Eggesvik som tente en ny og omforent gnist for den viktige saken da det trengtes som mest for et par år siden.

Den såkalte Altamodellen viste seg også å være et livsviktig kompromiss allerede fra 1970-tallet, da en rekke tjenester ble kjempet fram, til tross for stor uvilje fra sykehuseier Finnmark fylkeskommune. Den langdryge kampen for en utredning og ny struktur de siste 15 årene må ses i denne sammenhengen, i tillegg til at den demografiske utviklingen skrek etter omstilling. Nye Alta nærsykehus er født i det samme vanskelige debattklima – og vi tror behovene de neste tiårene gjør at den samme årvåkenheten fortsatt trengs. For befolkningen og dem vi er glade i.