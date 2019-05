– Sekretariat i særklasse

Meninger

Under overskriften «Misforståelse om sekretariat» i Nordlys den 7. mai, forsøker statssekretær Anne Karin Olli fra Høyre å løpe unna det inntrykket som regjeringa gav, da de med brask og bram lanserte at sekretariatet for nordområdeforum skulle legges til Vadsø.

Det var fine ord og dekning i alle store medier: Sekretariat for nordområdeforum etableres i Vadsø!

Men nå har pipa fått en annen lyd. Statssekretær Olli påstår at Nordlys og undertegnede har misforstått.

Det må ha «sneket seg inn noen misforståelser» skriver statssekretær Olli. Mon tro om det som «snek seg inn» var iveren etter å få gjennomført tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark? Det lå ingenting for fylkeshovedstaden i Finnmark i planene til regjeringen. Så da måtte de finne på noe.

Regjeringa kom opp med sekretariat for nordområdeforum. De snakket opp dette sekretariatet til helt andre høyder enn det mageplasket det nå ser ut til å bli. Et mageplask som statssekretæren forsøker å gi oss ansvaret for. Det er en frekkhet jeg ikke kan la stå uimotsagt. La meg gi noen eksempler på hvordan det fra regjeringshold er gitt inntrykk av at sekretariatet var en stor satsing. Eksempler som er sporløst borte i statssekretærens bortforklaring.:

1. 19. november 2018 fikk blant annet Finnmark fylkeskommune en mail fra kommune -og moderniseringsdepartementet (KMD) med tittelen «Ang. sekretariat for Regionalt nordområdeforum til Vadsø». Her blir det sagt at departementet vil «etablere» et sekretariat for nordområdeforum i Vadsø. Man ber også om innspill på organisering, innretning og størrelse. Unnskyld meg, men måtte departementet ha innspill på hvordan den ENE stillingen skulle organiseres?

2. I stortingsmeldinga om regionreformen er det et lite avsnitt om Nord-Norge. Her nevnes sekretariatet for nordområdeforum som et av fire tiltak for å «styrke Nord-Norge». Hvis den ene stillingen er en styrking i regjeringas øyne, behøver det ikke herske tvil om hvor ambisjonsløse denne regjeringa er på vegne av Nord-Norge.

3. Den 21. februar i år spurte Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra SV, utenriksministeren om prioriteringer i nordområdene. Også her ble sekretariatet for nordområdeforum brukt som et eksempel på «nye grep som vil styrke nordområdepolitikken». En stilling, altså.

4. Fylkeslederen i Troms og Finnmark Krf, Svein Iversen, sier til NRK den 3. mai, at det virker som om departementet er tatt på senga. Iversen er skuffet over mangelen på innhold i sekretariatet og avslutter med at han forventer at regjeringa leverer på dette. Han mener neppe èn stilling. Men han har vel misforstått han også?

5. Som et siste eksempel kan nevnes Hans Jakob Bønå, han sitter ikke i regjeringa, men er høyreordfører i Vadsø. Etter at det kom fram at departementet ser for seg èn stilling til Vadsø står det i nettavisa iFinnmark, at han forventer minst 15 stillinger til sekretariatet. Mener statssekretæren at også Høyres egen ordfører har misforstått?

Denne møtesekretæren som skal ansettes i Vadsø må virkelig ha en utrolig viktig jobb siden hun eller han nevnes i både stortingsmelding og trekkes fram av utenriksministeren fra Stortingets talerstol.

Det må ha vært litt av en blå(blå)mandag for regjeringas lokalpolitikerne i Finnmark når fadesen ble kjent.

La oss være ærlige: Dette er nok ingen misforståelse, men nok et eksempel på en regjering ute av stand til å levere. For få gjennomført en historisk upopulær reform henfaller regjeringa til å føre folk bak lyset.

Nordområdene er et fagfelt Finnmark har lang erfaring i. Det er naturlig for Finnmark å jobbe med dette. Derfor tok vi regjeringa på ordet. Vi tok dette seriøst.

Burde vi skjønt at dette var snakk om èn stilling som møteplanlegger? Ifølge statssekretæren burde vi det. I Finnmark fylkeskommune tok vi utfordringa med begge hender. Vi brukte våre ressurser og laget et godt dokument. En mulighetsstudie, med en rekke forslag til hvordan dette sekretariatet kunne bli en sterk muskel for nordområdene. Vi spilte inn ulike forslag til viktig arbeide et nordområdesekretariat kan drive med. Til sammen 30 stillinger. Ifølge Olli burde vi spart oss arbeidet. Vi burde skjønt at det var en stilling det var snakk om.

I stedet for å bruke allerede pressede ressurser på en mulighetsstudie regjeringa åpenbart ikke var interessert i, kunne Finnmark fylkeskommunes dyktige fagfolk heller brukt arbeidstida på noe annet.

Vi håpe dette er verdens viktigste møtearrangør.

Mitt syn er kjent og jeg har brukt mye av min tid som fylkesordfører på å kjempe imot denne tvangssammenslåinga. Jeg er blitt nedstemt i eget parti og jeg er lojal, men mitt syn har ikke endret seg. Jeg er ikke overrasket over utviklinga. Jeg har snart mistet oversikten over antall katter som er sluppet ut av sekken til regjeringa i denne prosessen, men dette er en i rekken. Det er heller ingen misforståelse.

Ragnhild Vassvik

fylkesordfører i Finnmark