– Kommunene kan komme sterkere på banen i forhold til å bekjempe sosial dumping

Meninger

Det fineste med Norge er ikke fjorder og fjell. Det er sterke felleskap og små forskjeller. Norge ble bygget som et land for de mange. Arbeidsfolk og fagbevegelsen kjempet og vant. Sånn fikk vi et arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i hånden. Sånn fikk vi en velferdsstat som skulle være et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer. Det er dette 1. mai-feiringen handler om, men vi må huske at langt fra alle kamper er vunnet ennå.

Slik arbeidslivet har utviklet seg de siste årene er den norske modellen i arbeidslivet i ferd med å svekkes som følge av sosial dumping innen flere bransjer. Vi er i ferd med å få et A-lag og et B-lag, der den tapende parten ofte er de utenlandske arbeidstakerne og fagmiljøene.

Sosial dumping innebærer at arbeiderne får betalt langt under det som er normale norske lønninger. De bor i bedriftens boliger, ofte under dårlige forhold. Arbeidsinnvandrere er også mer utsatt for farlige hendelser på jobb på grunn av manglende sikkerhetstiltak og opplæring, i følge rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Man antar dette skyldes at arbeidsinnvandrere har farligere jobber, språkutfordringer og at det er manglende fokus på HMS i de aktuelle bransjene. I Mars i år ble det kjent at ansatte ved fiskebruket i Skarsvåg slo selskapet konkurs med bakgrunn i manglende overtidsbetaling, blant annet. Det ble også avdekket at et fiskebruk i Lofoten hadde betalt sine ansatte ned mot 75 kr timen og arbeiderne har bodd under kummerlige forhold. Mange har kanskje også fått med seg saken om liket som ble funnet i en trålpose i Barentshavet i april. En av teoriene politien jobber ut fra er at det dreier seg om en russisk snøkrabbe fisker som jobbet ombord det latviske skipet «Memele» i 2016. Det er dokumentert at han jobbet ulovlig lange skift, og gjorde en feil, trolig som følge av tretthet. Han ble dratt ned i dypet med en krabbeteine. Sosial dumping og konsekvensene av dette er alvorlige for enkeltmennesket og samfunnet.

Det er ofte vanskelig å dokumentere sosial dumping da arbeidsgivere opererer med flere sett med arbeidskontrakter og holder de ansatte isolert fra resten av samfunnet ved at de jobber lange skift og bor i arbeidsgivers boliger. De fleste arbeidere er også redde for å stå fram og påpeke ulovligheter og dårlige arbeidsforhold, i frykt for å miste jobben og framtidige muligheter for jobb i Norge. For det er allikevel bedre betalt enn å jobbe i mange andre land, og de fleste har familier de forsørger i sitt hjemland. Sosial dumping er en grov utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon.

Vi vet at sosial dumping er særlig utbredt hos utenlandske arbeidstakere. I Loppa Kommune er om lag 10 prosent av befolkningen arbeidsinnvandrere, de fleste av disse fra Polen. Dette er tall som går igjen i mange norske kommuner.

Kommunene kan komme sterkere på banen i forhold til å bekjempe sosial dumping. Flere kommuner har gått sammen med NHO og fagforeningene for å finne fram til gode tiltak mot sosial dumping og har resultert i «Skiensmodellen» og «Oslomodellen». Loppa SV vil at vår kommune også skal stille krav til samarbeidspartnere for å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv. Derfor vil vi at kommunen, i samarbeid med fagforeningene, skal utarbeide en tiltaksplan mot sosial dumping og innføre vår versjon av «Oslomodellen» slik at den blir relevant for vår kommune.

Vi kan også forhindre sosial dumping ved å stille krav til næringslivsaktører som søker om støtte fra næringslivsfondet og annen tilrettelegging fra kommunen. De bør i det minste dokumentere at de betaler sine ansatte tarifflønn, legger til rette for trepartssamarbeid og gjør det mulig for sine ansatte å delta på informasjonsmøter og norskopplæring. For å sikre at de utenlandske arbeiderne er kjent med sine rettigheter og plikter i det norske samfunnet bør de ha en fast kontaktperson i kommunen de kan stille spørsmål og få veiledning i forhold til det å jobbe å etablere seg i Norge. Ved større etableringer, for eksempel ved oppstart av nytt fiskebruk, kan man ta initiativ til informasjonsmøter med de ansatte, arbeidsgiver, kommunen, NAV og Skatteetaten med tolk. Vi vil sende sterke signaler ved å sette fokus på dette og gi en forebyggende effekt ved å være tydelig på at dette er noe vi ikke aksepterer.

Vi ønsker at vår kommune skal oppleve vekst, men ikke på bekostning av utenlandske arbeidstakere. Vårt ønske er at vi kan oppleve vekst samtidig som vi blir en foregangskommune mot sosial dumping. Derfor har Loppa SV sendt inn en interpellasjon til neste kommunestyremøte hvor vi ber ordfører sette dette på sakslisten slik at vi kan begynne arbeidet med å få utarbeidet en tiltaksplan mot sosial dumping i Loppa.

Sammen med fagbevegelsen kan vi ta kampen for å bevare sterke felleskap og små forskjeller. Vi kan velge felleskap, heller enn forskjeller. Solidaritet, heller enn grådighet. Politikk for arbeidsfolk, heller enn profitører. For mennesker, ikke markeder. For de mange, ikke for de få.

Stina B.I.Pedersen og Orinta Kersnauskalte

Loppa SV