– Helga vil fordele, ikke skape arbeidsplasser

Meninger

I et debattinnlegg tar Helga Pedersen til orde for at Vadsø bør likestilles med Tromsø i den nye regionen.

Men hva med resten av Finnmark? Alta, Hammerfest og Kirkenes er vekstsentre og motorer i fylket. Her finnes et næringsliv som genererer vekst, utvikling og nye arbeidsplasser. Det er det som er fylkets fremtid, ikke flere offentlige stillinger til Vadsø eller Tana.

Helga Pedersen sitt fokus er kun offentlig virksomhet, og FORDELING av arbeidsplasser. Ikke å SKAPE arbeidsplasser. «Privat virksomhet» står faktisk i parentes i hennes innlegg. Det er ganske betegnende.

Finnmark trenger politikere som forstår at det er det private næringslivet som skaper vekst og velferd. Ikke politikere som graver seg ned i destruktive lokaliseringskrav.

Helga Pedersen er opptatt av å bevare gamle maktstrukturer, hun mener det er avgjørende for fylkets fremtid. Det er vel hennes egne maktposisjoner som er truet.

Finnmark Arbeiderparti har hatt sin storhetstid, de har gjort som de har villet fra sin maktbase på kysten. Tiden er nå inne til å la andre krefter overta.

Odd Erling Mikalsen, Alta Frp