– Politisk sensur i NRK Finnmark

Meninger

30. juli 2018 deltok jeg i en radiodebatt i NRK Finnmark sammen med Nordlysredaktør Skjalg Fjellheim. Temaet var debattklimaet i det offentlige rom. I løpet av debatten ble det vist til Trump og forholdene i amerikansk politikk. Jeg repliserte at vi ikke trenger å gå til USA for å finne en uverdig debattform. Vi har det mye nærmere, til og med i eget fylke. Organisasjonen For Finnmark har sitt eget nettsted som fronter motstanden mot regionreformen. Her er vi som er for reformen blitt sammenlignet med Hitler, Quisling og Goebbels. Og regionreformen som sådan er blitt sammenlignet med tvangsevakueringen av Finnmark under krigen.

Dette ble åpenbart for sterk kost for NRK Finnmark. Faktum er i hvert fall at dette ble min siste radiodebatt i NRK Finnmark. I etter tid har jeg opplevd 100 % sensur. Jeg har sendt tips og mailer til NRK Finnmark det siste halvåret, uten respons. Absolutt ingen, ikke engang bekreftet mottatt. Det synes jeg er beklagelig og faktisk ikke akseptabelt.

Man må kunne forvente at en statsfinansiert mediekanal svarer på henvendelser. Og man må forvente at kanalen viser bredde i politikken, og slipper til andre enn sine faste gjester, og ikke fremstå som et mikrofonstativ for organisasjonen For Finnmark, eller for fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Jeg har selvsagt ingenting med hvem NRK Finnmark finner interessant å invitere i debatt. Men jeg må jo nevne at den forrige redaktøren Morten Ruud sa til meg at han var svært glad for at jeg stilte i debatter, og at jeg alltid var saklig og bidro til å lage god radio.

Er det politiske sympatier eller antipatier som avgjør hvem som er berettiget til å få delta i NRK Finnmark sine radiodebatter?

Odd Erling Mikalsen

Leder Alta FrP