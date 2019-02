Gruvedrift med akseptable virkninger

Meninger

Etter at mineralselskapet Nussir fikk tillatelse til å utvinne kobber i Kvalsund kommune i forrige uke har debatten herjet, og mye av kritikken mot prosjektet har vært svært unyansert. Sannheten er at dette er et prosjekt med tverrpolitisk støtte lokalt og stor støtte i fylket, som vil bidra med utvinning av et metall vi er helt avhengige av for produksjon av en rekke miljøvennlige produkter.

På lederplass 15. februar skriver Rolf Edmund Lund i Altaposten om hvordan alternativ energi, elbiler og mobiltelefoner krever kobber, til tross for at det innebærer sjødeponi.

– Skal vi ha alternativ energi, elbiler og mobiltelefoner som krever kobber, eller skal vi skru av bryteren? – Er det rimelig at vi smykker oss med «ren» aktivitet, mens land som ikke har nubb sjans til samme beredskap og teknologi, skal ta seg av produksjonen av de grunnstoffene vi er helt avhengige av på kloden, spør Altapostens redaktør.

Kobberet som skal utvinnes i gruven er et metall vi er avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet. En elektrisk bil trenger for eksempel tre ganger så mye kobber som en vanlig bil og vindturbiner trenger også store mengder kobber. Til og med Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona er enig i at et sjødeponi med strenge miljøkrav vil være det beste alternativet i denne saken, nettopp fordi vi trenger et grønt skifte som igjen er avhengig av kobber.

Og vi har satt strenge miljøkrav. Miljødirektoratet skriver i sitt vedtak at fjorden, utenfor de 10-15% av den som er regulert til deponi, i svært begrenset grad vil bli påvirket av partikler fra gruvemassene. Motstanderne har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men Miljødirektoratet vurderer at laksen i svært liten grad blir påvirket. I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet, og jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom de strenge kravene til miljøet blir brutt.

Nussir-saken har vært til behandling i over ti år. Når det nå er kommet en beslutning er denne basert på faglige vurderinger av fordeler og ulemper, hvor fordelene synes å være størst. "Rått og brutalt", som Lund formulerer det.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister (H)