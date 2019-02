Minstepensjon for forskningen

Meninger

Hørte på NRK Finnmark 11. februar 07.14: 65 000 enslige minstepensjonister i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. En 82-årig kvinne forteller at hun er ikke er fattig «på den måten», men nevner mange ting hun må forsake for å få pensjonen til å strekke til. Hun skulle ønske at pensjonen var litt større, og antyder en økning på 1500 kroner på hver utbetaling.

Generalsekretær Harald Orlib Norman i Pensjonistforbundet stiller større krav: – Pensjonen bør økes med 30 000 kroner fordi: Du kan ikke leve av og med en pensjon som er ca 30 tusen kroner lavere enn den definerte fattigdomsgrensen.

Etter de to intervjuobjektenes klare beskrivelse av situasjonen, så burde vel NRK hentet uttalelser fra de som har ansvaret for denne situasjon? Det eneste de kunne stille med, var en forsker ved SSB:

– Det er ikke mulig å kun bruke en persons inntekt til å definere om vedkommende er fattig, fordi: Våre skattepenger genererer en rekke offentlige tjenester som man må betale for i andre land; barnehage, gratis skole og en stor helsesektor.

Jeg vil ikke kommentere, bare vise til en av flere avisoverskrifter: Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning.

Frithjof Heitmann