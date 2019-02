– Jeg er bekymret for likebehandling og uthuling av planverket

Meninger

Ser på Facebook at Bjørn Tore Hagberg utfordrer oss til å komme med forslag til hvordan det kan drives butikk uten parkering – og at «3-kløveret» har parkering utenfor sine næringsbygg.

Først vil jeg si at jeg etter 43 år i Alta sentrum har heiet fram alle næringsbygg som har kommet, og de aller fleste har vært reist av lokale gründere, noe som har vært en stor berikelse for Alta kommune. Fellestrekket for alle bygg har vært at de er bygd opp etter gjeldene planverk, som alle har måtte forholde seg til. Det ser vi nå gode resultater av. Vi har fått en flott by som vi kan være stolt av, og som har gitt god og langsiktig avkastning til dem som har investert. Det har vært mange runder med planavdelingen for mange av utbyggerne, men de fleste har skjønt at vedtatt planverk for sentrum må gjelde for alle, for å få en lik struktur på eiendomsmassen. Og ikke minst likebehandling.

Vi har i mange år vært utrolig heldig i Alta kommune med å ha en svært dyktig planavdeling, som har vært dedikert til oppgaven om å få et godt gjennomarbeidet planverk på ulike felt. Dette har da blitt godkjent av politikere, og blir det som næringsavdelingen kan bruke, når dem får eiendomsutviklere fra hele landet på besøk, for å se om det er muligheter for etableringer.

Jeg vet at mange kommuner i Nord-Norge er misunnelig på Alta kommune, når de ser hvilket planverk avdelingen har utviklet. Jeg har personlig vært stolt av kommunen min, når jeg har gått ut døren på rådhuset med ulike konsulenter og eiendomsinvestorer. Når vi nå ser at enkelte politikere gir rom for vesentlig fravikelse fra planverket, blir jeg bekymret for likebehandling og uthuling av planverket.

Jeg satt i et utvalg for mange år siden, der vi laget en strategisk næringsplan for Alta kommune. Der ble det vedtatt at området vest for veien som går bak Nordlyskatedralen, skulle Alta kommune være «gjerrig» med, frem til den delen av sentrum som har vært industri blir ferdig utbygd til handel og bolig. Dersom Alta kommune er tro mot denne planen, vil vi få et enda finere sentrum om 10 til 15 år.

Dette har da Alta kommune nå gått bort ifra, og neste etablering kan da bli på nabotomten. Dette er tomter som er langt billigere å få realisert enn et bygg på tidligere utbygde arealer, da de slipper oppkjøp av «gamle» industribygg. Planene for et utbygd sentrum sydover blir forsinket i mange år fremover, noe som er svært uheldig.

Når dere nå har fått opsjon på denne tomta dere søker på, var det helt klare regler og vedtatte planer for hva en kunne bygge på tomten. Når dere nå søker om å få bygge en gedigen Carport på et næringsbygg midt i sentrum, noe som er enestående i Norge, vil det gi uante konsekvenser videre fremover. Dette vil gi en klar forskjellsbehandling av de allerede etablerte næringsbygg som er blitt bygd inn, og stadig mister parkering på bakkeplan.

Om noen år, dersom utviklingen går slik det ser ut til, mister de fleste næringsbygg i Alta sentrum all bakkeparkering, og blir henvist ned i parkeringskjellere. Det synes de samme politikerne er helt ok, men ikke når det gjelder Coop. De må få stå på egen privat parkering på bakkeplan, fordi som de sier selv, vi får ikke kundene til å kjøre ned i en kjeller for å parkere. Hvor er likebehandlingen?

Jeg kan nevne at Sentrum Syd søkte om å få bygge ut sin andre etasje til næring og med parkering under bygget på bakkeplan, likt det dere nå søker om. De fikk et helt klart svar fra Alta kommune om at dette ikke ville bli godtatt, noe de har forholdt seg til.

Så til slutt vil jeg ønske dere all lykke til med prosjektet, men dere må være såpass kreativ at det dere kommer med, er innafor vedtatte planer. Det håper jeg dere finner ut av.