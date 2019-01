Får Loppa og Alta nye prester?

Meninger

Nord Hålogaland bispedømme har lyst ut 19 prestestillinger, blant annet i Alta og Loppa. Jeg håper stillingene blir besatt, men jeg tviler litt på det. For det utdannes kun halvparten så mange prester som Den norske kirke (dnk) trenger. Uten prester er på mange måter vår folkekirke er truet. For færre vil benytte seg av kirkens tilbud hvis det ikke er en stedlig prest befolkningen kjenner.

Men kanskje ikke behovet for prester vil bli så stort i fremtiden? Kirken betyr mindre for stadig flere selv om den fremdeles står sterkt i Nord Hålogaland. Jo, mindre bruk av kirkens ritualer, jo færre mennesker vil få et møte med kirken. Dnk vil etter hvert kunne framstå som noe ganske fremmed og lite relevant

Det er ikke bare få prester som er grunnen til at bispedømmet ikke får besatt stillingene. En annen grunn til at færre vil bli presteyrket er statusfallet. Før ga det en viss status å være prest. Presten hadde store oppgaver fra myndighetene, alt fra å administrere fattigvesen til mer åndelige oppgaver.

Etter hvert overtok andre instanser i samfunnet prestens rolle. Presten fikk stadig en smalere rolle og sitter nå tilbake med gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse funksjoner er viktige nok, da flertallet av den norske befolkning møter presten ved de viktige milepæler i livet. Men mange unge prester drømmer kanskje om «gamle dager,» den gangen presten hadde en høyere status i samfunnet? Men den tiden er forlengst forbi.

Det kan bla forklares med sekulariseringen i samfunnet. Det er lenge siden prester og jurister utgjorde kjernen i den norske embetsstanden. Ja, vi må kanskje helt tilbake til opprettelsen av Universitetet i Oslo. Prester og jurister skulle forme den nye norske staten. Men mange så opp til presten like til våre dager.

Vi trenger ulike typer prester. I fremtiden vil kanskje flere bli ordinert til prest i nord uten å ha teologisk embedseksamen. Kjennskap til nordnorsk kirkeliv og en viss bibelkunnskap i tillegg til et par års studier ved et av de teologiske fakultetene kan være tilstrekkelig! Men la oss håpe at Troms og Finnmark snart får full prestedekning! For undrenes tid er vel ikke forbi? Eller hva tror du, biskop Olav?

Knut Sand Bakken, tidligere prest i nord.