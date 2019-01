– Håper det legges opp til 40-sone

Meninger

Vi er mange som ble veldig glade for å lese at avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen før jul gikk ut og sa at de nå vurderer 40-sone på deler av Aronnesveien i forbindelse med at den nå gjøres om til forkjørsvei. Dette vil vi i Aronnes Grendelag følge opp. For samtidig som vi ble glade for utspillet registrerer vi at det var en veldig vag lovnad som ble gitt. Vi håper Statens vegvesen ved Bjørg-Anita Joki følger dette opp med konkrete tiltak og presenterer disse offentlig snarest. Og vi håper at både kommunepolitikere og fylkespolitikere er «på» i saken.

Vårt ønske er at det legges opp til 40-sone fra dagens 30-sone ved AKG og forbi Suhrgården. Dette vil i våre øyne dekke de viktigste krysningspunktene, områder der barn og unge ferdes på fortauene og de mest brukte bussholdeplassene. Vi håper Statens vegvesen ser dette – og anerkjenner at forkjørsvei, selv om det er en riktig ting å gjøre, på ingen måte er nok for våre barns sikkerhet.

Som det tidligere har vært løftet fram i debatten – det er ikke snakk om lange strekket, og en slik endring vil ikke føre til betydelig tidsulempe for de som skal bruke veien til og fra jobb. Det finnes dessuten et alternativ for de som mener 40-sone gjør at det tar for lang tid. Disse kan bruke hovedveien vår, E6!

Vi ser at Bjørg-Anita Joki og Statens vegvesen ikke er bekymret for at farten vil øke. Vi er svært bekymret for nettopp dette, for vi ser allerede i dag hvordan Aronnesveien brukes til vill fartslek. Veien inviterer til råkjøring slik den fremstår i dag. Dette kommer ikke til å bli bedre når man etablerer forkjørsvei. Denne bekymringen mener vi er helt legitim. Også Altapolitiet har i sitt høringssvar påpekt dette, de er bekymret for at hastigheten vil øke.

Vi utfordrer Statens vegvesen til å gjøre målinger så snart som mulig, gjerne i det mest utsatte området der vi har flere fotgjengerfelt, avkjøringer og fortau. Og i målingene må det være mulig å lese av enkeltregistreringer. På den måten kan det avdekkes hvor mange som faktisk råkjører her.

Det har tidligere vært påpekt fra grendelaget at vi ønsket 30-sone der det nå er snakk om 40-sone. Ønsket er tuftet i forskning, ikke føleri. Risikoen for at en myk trafikant mister livet etter en påkjørsel øker dramatisk når farten overstiger 30 kilometer i timen. Ved 30 kilometer i timen er det 10 prosent sjanse for at man mister livet, mot 80 prosent ved en påkjørsel i 50 (OECD 2006). Dette vet Statens vegvesen.

Fra noen presenteres det som at fysiske tiltak i form av opphøyde gangfelt er noe som ikke hører hjemme langs fylkes- eller riksveier. Men hva da med Raipasveien? Hvilke begrunnelser brukte man for å sette hastigheten ned til 30 og etablere fartshumper her? Denne veien har en langt lavere årsdøgnstrafikk enn Aronnesveien, og det ferdes langt færre barn over/langs denne veien. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal ivareta trafikksikkerheten langs Aronnesveien på samme måte som langs Raipasveien. Eller på samme måte som E6 forbi Elvebakken. Eller gjennom Bossekop.

Hvis Statens vegvesen og politikerne virkelig bestemmer seg for å la trafikksikkerheten veie tyngst, er det åpenbart at det må være 40-sone langs Aronnesveien. Vi håper og tror at dette lar seg gjennomføre så raskt som mulig. Vi har ingen liv å miste.

På vegne av foreldre, barn og innbyggere som ferdes på Aronnes

Aronnes Grendelag