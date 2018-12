– Er ikke pasientreiser viktig for dere?

Meninger

Denne uken hadde Finnmarkssykehuset styremøtet. En av sakene som skulle opp til behandling var det som Finnmarkssykehuset betegnet som "møtekjøring eller fremskutt base på Skaidi." Etter massiv kritikk, blant annet fra Pasientfokus og Stortingspolitiker Bengt Rune Strifledt (Frp) valgte direktør ved Hammerfest sykehus, Eva Håheim Pedersen, å trekke saken.

Det er har vært en hektisk uke. Det som undrer meg er at det er så sørgelig stille fra politisk hold i Alta. Ja, fra samtlige partier. Kan stillheten skyldes at politikere i Alta fortsatt jobber for omlastingsgarasje på Skaidi? Det ville være i tråd med kommunestyrets behandling av saken 20. juni 2017. I sitt flertallsvedtak skrev politikerne i Alta følgende:

"Kommunestyret ( i Alta, min anm.) er kjent med at Finnmarkssykehuset HF har planer for etablering av et bygg/garasje på Skaidi, slik at overflyttingen av pasientene kan skje innendørs og i mer skjermede” og Videre ”Kommunestyret ber om at disse planene ( planen om omlasingsgarasje) framskyndes, slik at pasientoverflyttingen kan skje innendørs fra januar 2018.”

Er det slik at Finnmarkssykehuset sitt forslag til fremskutt enhet og leie av garasje på Skaidi i en prøveperiode – er et svar på politiker i Alta sitt ønske – formidlet gjennom et enstemmig kommunestyrevedtak fra juni 2017? Kan vi da konkludere med at Alta-politikere ikke har kontakt med syke menneskers behov for en verdig og etisk reise til lokalsykehuset i Hammerfest?

For hvordan kunne det ha seg at samtlige politikere i Alta, AP, SV, MDG, V, H, FRP, KRF og Kystpartiet alle var enige om at omlasting av syke mennesker skal fortsette. Det eneste kravet Alta politikere stilte til Finnmarkssykehuset var at omlastingen må skje innendørs. Stikk i strid med pasientenes behov.

Et kommunestyrevedtak er gyldig til et nytt vedtak gjøres. Vi i Pasientfokus oppfordrer politikere i Alta til å snarest mulig omgjøre vedtaket om etablering av omlastingsgarasje på Skaidi. Det bør gjøres på førstkommende kommunestyremøte 18. desember. Tiden er knapp og politikere i Alta bør være forberedt på at Finnmarkssykehuset igjen tar saken om møtekjøring eller fremskutt base med omlasting på Skaidi.

Pasientfokus mener at den ledige ambulanse kapasiteten som er i Hammerfest, med en bil for meget, snarest blir overført til Alta. For å drifte en ambulansebil er det behov for seks ambulansearbeidere. På samme måte som jordmødrene i Alta ble overført til Hammerfest sykehus kan ambulansepersonell fra Hammerfest inngå i en turnus med arbeidssted i Alta.

Irene Ojala

For Pasientfokus