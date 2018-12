– Det foregår en uverdig behandling av pasientene

Meninger

Svar til Klinikksjef, Jørgen Nilsen, for prehospitale tjenester.

Nilsen har konstruert nyordet møtekjøring.

Møtekjøring må, ifølge Nilsen, ikke forveksles med omlastingen som jeg skrev om på siden her i går og i Altaposten. Møtekjøring er noe annet. Det er fremtidsrettet og gir pasientene en god opplevelse.

Men hva er det som skjer? To stykk ambulansebiler skal kjøre i møte med hverandre. Når sykebilene møtes stopper de opp. Ambulansearbeidere fra Alta, Porsanger, Havøysund går ut av sin ambulanse. De løsner ambulansebåren, den sklir ut av den ene sykebilen .... og pasienten ? Pasienten fra Alta, Porsanger eller Havøysund omlastes/overfører til en annen ambulanse som skal kjøre tilbake til Hammerfest sykehus, 50 kilometer.

Det er helt riktig at det foregår en "møtekjøring", men det er også riktig at det foregår en uverdig "omlasting" av syke mennesker. Uverdigheten er like ille, enten pasienten som ligger i sykebilen er fra Alta, Karasjok, Porsanger eller kor som helst i Finnmark.

Hvordan klinikksjef Jørgen Nilsen anser denne uverdigheten som bedre beredskap må man, med respekt å melde, kanskje være ansatt i Helse Nord for å forstå. Det foregår i dag en uverdig behandling av 700 syke mennesker, en omlasing, henteoppdrag med møtekjøring som er konstruert for at ambulansene i Hammerfest skal aktiviseres.

På grunn av sein innkalling kunne ikke politikere fra Alta møte når saken om møtekjøring eller omlasting på Skaidi ble drøftet. Vi i Pasientfokus forventer at styret i Finnmarkssykehuset utsetter saken til neste styremøte. Noe annet vil være underlig.

For Pasientfokus

Irene Ojala