Meninger

Det er svært viktig at beslutningstakere fanger opp grunnleggende trender og forsøker å være i forkant når det skal skapes tilbud for ungdommen. Å bygge opp et E-sportsenter ved Huset anser vi som et fremoverlent tiltak for å skape en sosial og trygg arena for felles aktivitet for yngre mennesker.

Vi har registrert at mange på sosiale medier synes det er paradoksalt at man har råd til en slik satsing, når det samtidig foreslås å legge ned skoler. Det er forsåvidt riktig at pengene i bunn og grunn kommer fra samme kasse, men vi tror ikke det er noen god ide å legge alle tiltak på is, selv om det er behov for strukturelle endringer innenfor skole og helse.

Tvert imot tror vi det både kan være forebygging på sitt beste å bruke 1,2 millioner kroner over fire år på en verdensomspennende utvikling som «tar av», enten vi vil det eller ikke. Video- og dataspill har beveget seg fra «gutterommet» til formaliserte konkurranser, der det kreves alt fra analyse og strategi til taktiske egenskaper.

Dette skjer samtidig med at verden vil etterspørre kompetanse på beslektede områder, for eksempel i næringsliv og forsvaret. I manger år har man jaktet på cybertalenter der de samles – og et fag som programmering vil invadere skoleverket. Vi tror også gaming på dette nivået vil være sosialiserende, i stedet for at spill forblir en individuell aktivitet, som kanskje skaper isolasjon og inaktivitet.

Vi må evne til å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må naturligvis fortsatt fremme folkehelse, fysisk fostring og gode tilbud innen idrett og kultur. Vi tror imidlertid ikke unge er så opptatt av båser som oss gamlinger, men kan både game, gå på ski, ta en topptur, bruke sykkelstiene og spille trompet i sin hverdag, uten å bli forvirret av den grunn.

Unge mennesker går gjerne sine egne veier, ofte lenge før A4-verden oppfatter det. Da Facebook ble allemannseie, gikk gjerne yngre mennesker videre til andre sosiale medier, uten at de nødvendigvis slettet sin profil. Det er like naturlig som at de lytter på annen musikk enn ungdommen på 60-tallet.

Det er derfor viktig for både politikere og oss andre voksne å være i forkant når aktiviteter brer seg raskt og det er behov for møtesteder med tidsriktig utstyr. Det kan være like viktig som å ha idrettsanlegg, orienteringskart, svømmebasseng og skateboard-rampe. Tilrettelegging kan handle om så mangt – og vi tror initiativet til e-sport på Huset og en egen e-sportslinje ved Samisk videregående er eksempler på fremtidsrettet satsing, der de unge også får være med å legge premissene.