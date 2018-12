– Hvorfor busse når du kan fly?

Meninger

Kollektivtilbudet utenfor de «store» byene i Troms og Finnmark er altfor dårlig. Både lang- og kortdistansetilbudet er altfor dårlig. Ruten mellom Alta og Tromsø er så dårlig at det er pinlig. Denne ruten går gjennom hele Nord-Troms og er en viktig rute for å frakte innbyggerne i disse kommunene rundt i regionen.

Den dag i dag går det kun én buss om dagen, på veldig ugunstige tidspunkt. Om du skal en helgetur til Tromsø fra Alta er du nødt å ta bussen klokken 11 på formiddagen. Dette er svært ugunstig for de med jobb og skole. Om du skal fra Tromsø til Alta kommer du ikke frem før klokken 22 fredag og så må du ta bussen igjen klokken 11 på søndag.

Ofte er det for trangt og Troms Fylkestrafikk blir nødt til å sette inn flere ekstra busser på samme rute. Flere enn to avganger er nok for mye å be om, men om vi i det minste hadde en rute om morgenen og en om ettermiddagen/kvelden ville det allerede være bedre.

Dessuten er prisene altfor høye. En voksenbillett på strekningen Alta-Tromsø koster 400 kr. Da er det billigere, raskere og mer komfortabelt å kjøre selv. Om fem voksne skal ta buss vil det koste dem 2.000 kr. Om du regner med et drivstofforbruk på 0,5 l/mil vil det koste 225 kr i en bil. Det er kun hvis du tar drivstoffutgifter. Men det koster fortsatt bare en brøkdel av det å ta buss.

Om du er ungdom mellom 12 og 25 år er du heldig. Widerøe har hele seks avganger til Tromsø om dagen, tre av dem er som er direkte på 40 minutter. Og hva er prisen? 400 kr. Reisen er ti ganger raskere til samme pris. Og du får i tillegg EuroBonus-poeng. Dette er galskap, noe som må gjøres noe med.

Flere bussavganger til rimeligere priser vil bidra til å redusere langdistansekjøringen og flygingen på denne strekningen. Da vil vi spare både vei og miljø.

Johannes Vang

Natur og Ungdom