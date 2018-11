Meninger

Viser til innlegget fra Max Pedersen i avisen nylig, og kommer her med en liten redegjørelse.

I denne konkrete saken har bilskiltet blitt lest feil, dermed er transaksjonen også feil. Dette beklager vi selvsagt. Transaksjonen dette gjelder er nå funnet, og blir annullert. Vår parkeringsoperatør vil i løpet av november oppgradere utstyr på alle lufthavnene, da fanger de også bedre opp slike tilfeller i fremtiden.

Det har blitt innført et helt nytt system ved 33 av våre lufthavner. Dessverre skjer det iblant noen tekniske feil når man innfører nye system. Avinor er landets største parkeringseier, og parkeringsoperatørene drifter på vegne av oss mange tusen parkeringsplasser. I forhold til dette mottar vi heldigvis få klager. Her er litt konkret info om det nye systemet:

Om innføring av automatisk skiltgjenkjenning på Avinors lufthavner

Avinor moderniserer parkering på lufthavnene med framtidens teknologi. Ved 33 lufthavner er det nå innført automatisk skiltgjenkjenning. Løsningen sørger for at de reisende slipper å trekke parkeringsbillett i automaten, slipper å betale manuelt og unngår parkeringsbøter. Med automatisk skiltgjenkjenning blir det altså enklere å parkere ved Avinors lufthavner, da det nye systemet registrerer alle biler som kjører inn på parkeringsplassene automatisk.

Betalingsmetodene

Det finnes fire måter å betale parkeringen: 1) Avinor anbefaler å laste ned appen Apcoa Flow og registrere automatisk trekk av betaling. 2) Alternativt kan betaling gjøres på nettsiden mobilparkering.com. Her må du betale innen 48 timer etter utkjøring. 3) De besøkende kan også bruke betalingsautomat på stedet. 4) Fakturaløsning. Faktura sendes automatisk hvis ingen av de tre andre løsningene blir benyttet. Da vil det tilkomme et fakturagebyr på 49 kr.

Endringer for buss, varelevering og taxinæring

Endringene vil føre til nye rutiner for buss, varelevering og taxinæring. Avinor ber aktører som ikke har mottatt informasjon om endringen kontakte oss eller parkeringsoperatøren.

Rett utenfor terminalen kan man stå avgiftsfritt de første XX minuttene (dette varierer noe fra sted til sted). Dersom kjøretøyet står lenger enn den tiden som er angitt på skiltene, vil avgift tilkomme fra innkjøringstidspunktet. Området foran terminalen skal brukes for å slippe av eller hente reisende. Det er ikke meningen at man skal forlate bilen i dette området. Dette for å sikre god trafikkflyt og forhindre kødannelse foran terminalen. Trenger man å stå lenger enn dette, må vanlig parkering benyttes.

Gurli Høeg Ulverud

Kommunikasjonssjef

AVINOR