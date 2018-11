Meninger

Det ble et helv....s liv på Facebook sida mi da jeg inviterte til debatt om hvordan kirkerommet blir brukt til å karakterisere medmennesker som voldsmenn, bedragere og horekunder.

Dette dreier selvfølgelig om at Ole Paus, under en kirkekonsert i Bergen, fikk snakke bramfritt og uforstyrret om annerledes tenkende, denne gang om medlemmer av Frp. Jeg er verken medlem av eller støttespiller av partiet, men jeg synes dette er er over streken. At biskop Halvor Nordhaug forsvarer utspillet fra Ole Paus gjør det ikke enklere å forstå hva kirkerommet kan brukes til:

– Det å invitere til en åpen samtale i kirkerommet er alltid å ta en sjanse. Kirken har i stor grad vært monologens rom, men vi trenger også den åpne samtalen. Å slippe til andre stemmer er til en viss grad å gi fra seg kontrollen, det får vi våge” (sitat Nils Gunnar Sjøberg, Bergens Tidende, 28.10.19).

Sylvi Listhaug skriver på Facebook: – Jeg synes det er trist at kirken er blitt en arena for å spre hat og bidra til polarisering. Å omtale Frp-ere som bedragere og voldsmenn er et ekstremt utsagn. Det hører ikke hjemme noe sted, og minst av alt i kirken.

Hun skriver også noen ord om at hun er skuffet over biskopen som tillot utspillene, og forlanger ei uforbeholden unnskyldning fra Ole Paus.

Ole Paus svarer med at utspillet dreier seg om et verdivalg, at han driver kampanje for KRFs veivalg (mot høyre eller venstre) og slenger til slutt på et par sitater fra det nye testamentet (Bergens Tidende, 06.11.19). Vel, da er det jo riktig, som det blir antydet av flere på sosiale medier, Ole Paus får velsignelse til å benytte kirkerommet til både å forfekte eget politisk ståsted, samt snakke nedsettende om medlemmer av andre partier.

Er ikke kirka feil forum, og dreier ikke dette seg om upassende språkbruk? Flere av innspillene på Facebook mener at dette er noe både Listhaug og andre politikere må tåle, og at de selv har bedt om det. Det er vel ingen som ber om bli kalt voldsmenn, bedragere og horekunder fra alteret i ei norsk kirke? Biskop Halvor Nordhaug bør gå kanossagang foran menigheten i Bergen Domkirke.

Enda verre er hetsen av MDG-paret Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trældal, som er kjærester og venter barn. Kommentarene på Facebook og Twitter er ikke nådige:

1) Herregud, formerer hun seg også? Stakkars Norge.

2) Først klager de på at det er for mange mennesker på jorden, og så lager de en til.

3) Endelig blir denne autisten borte fra politikken en stund.”

VG (07.11.19) har tilgang på enda verre beskrivelser, og Torkil Vederhus, som er fungerende partisekretær i MDG sier til VG:

– Terskelen for å hate og hetse i offentligheten har blitt mye laverede siste årene, folk har lettere for å legge fra seg folkeskikken og la seg hisse opp på sosiale medier.

Dagbladet måtte stenge kommentarfeltet på Facebook og utestenge ca. 20 brukere. Det samme gjorde Nettavisen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte i august i fjor (Arendal) et seminar om hatefulle ytringer og konsekvensene for enkeltmennesker, utsatte grupper og samfunnet i sin helhet. Her diskuterte man hvor hatefulle ytringer forekommer, hvor de presenteres og hvilke konsekvenser de kan ha. Foredragsholderne la vekt på hvordan hatefulle ytringer kan ha store konsekvenser for samfunnsklimaet i allmenhet,- og snakket dernest om hvordan vi ser en tendens til almen aksept av økt polarisering, eksklusjon og nedvurdering av utsatte grupper.

MDG vurderer anmeldelse av netthetsen mot Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trældal, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre. Jeg tror det vil bli vanskelig for MDG å rettsforfølge flere hundre følgere og nettroll på Facebook og Twitter, så her må det unge paret antagelig bare koble seg av sosiale media og konsentrere seg om hverandre og babylykke ei stund framover.

Uansett, denne typen hetsing er like ille som den Ole Paus opptrer med i kirkerommet. Vi lever i ei tid med polariserte debatter, hatefulle ytringer, skarpe karakteristikker og dårlig folkeskikk.

Ketil Stokkan