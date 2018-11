– NRK har heldigvis ikke en eneste DJ

Meninger

Dette er et svar til Odd Mathis Hætta, som i et innlegg i flere lokalmedier kritiserer NRK Finnmark for å være en DJ-stasjon. Hætta er kritisk til NRK Finnmark og P1s konsept med flytradio, som er en studiobasert direktesending hvor innslag og musikk kommer om hverandre. Hætta er også kritisk til at verbale innslag er «innholdsløst og meningsløst snakk».

Det er riktig at Finnmarkssendinga er formattert, som betyr at den er bygd opp etter samme mal som andre distriktssendinger i NRK. Men da er det også viktig å understreke at det er stor forskjell på form og innhold. Det er nemlig ingen instruksjon fra Oslo eller andre på selve innholdet. Det er fullt og helt opp til oss hva vi bestemmer oss for å lage.

Når det er sagt; vi setter pris på alle tilbakemeldinger på innholdet vårt. Det er viktig og nødvendig, og kritikk og innspill skal vi lytte til. Men det er en del momenter Odd Mathis Hætta ikke tar opp i sitt innlegg, som jeg mener er verdt å nevne.

Hætta nevner nemlig ikke med et eneste ord det lokale innholdet vi faktisk tilbyr. Ja, vi har en god del musikk, men det vet vi via publikumsundersøkelser at lytterne setter pris på. Nyheter er uansett det aller viktigste for oss, og det finner du mye av i Finnmarkssendinga – både på morgenen og ettermiddagen.

Bare denne uka har vi hatt saker fra Alta, Porsanger, Karasjok, Hammerfest, Vardø, Sør-Varanger, Lebesby, Gamvik, Vadsø, Måsøy og Båtsfjord. Den største andelen av nyheter er likevel ikke knyttet til en enkeltkommune, men hele fylket.

Finnmarkssendinga skal også være god stemning og godt selskap, enten det er hjemme hos folk, på jobben eller i bilen. For mange er radioen fortsatt en viktig følgesvenn gjennom dagen, og da prøver vi å snakke om saker finnmarkinger er opptatte av. Hva som engasjerer i sosiale medier er ofte en god pekepinn.

All musikk i P1 er bestemt av musikkavdelingen til NRK, som ligger i Trondheim. Avdelingen prøver å ta hensyn til hele spekteret av P1s lyttere. Og det er mange. Bare i Finnmark har vi ca. 18.000 daglige lyttere – en oppslutning kun slått av Nordland og Sogn og Fjordane. Spillelistene inneholder både ny og gammel musikk, men også lokal musikk, som vi spiller hver eneste dag og som NRK Finnmark er med på å påvirke.

Personlig er jeg glad for at vi ikke har noen DJ i NRK Finnmark. Det betyr at våre programledere og journalister kan konsentrere seg om å lage best mulig redaksjonelt innhold, og ikke kaste bort tiden på å lete seg fram i eget platearkiv.

Selv om vi ikke får styre musikken, får vi altså bestemme over det viktigste. Det er nemlig ingen som forteller oss hvilke saker vi skal lage. Det bestemmer vi helt selv. Og ingen i NRK er bedre i stand til å bringe saker og perspektiver fra Finnmark enn NRK Finnmark. Slik jeg forstår Odd Mathis Hætta ønsker han mer nærhet og flere opplevelser. Det kan ingen være uenig i. Her må vi bare stå på og lage bedre radio hver eneste dag.

NRK Finnmark skal snart i gang med et større arbeid hvor vi skal snakke med publikum for å få innspill på hva de er opptatte av. Det skal gi et enda bedre NRK-tilbud både på radio, TV og nett. I så måte er vi glade for tilbakemeldingene fra Odd Mathis Hætta.

Et annet poeng Odd Matihis Hætta ikke nevner, men som vi selv er utrolig stolte av, er at alle våre tre programledere er fra Finnmark. Ikke bare det, men omtrent hele den faste studiogruppa vår er finnmarkinger. Det gjør at våre medarbeidere kjenner fylket godt, og vi håper at dette også gir identitet og stolthet til lytterne.

Robin Mortensen

Distriktsredaktør

NRK Finnmark