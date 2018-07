«Bak skredet av positivitet om studietallene, mangler det noe helt sentralt»

Meninger

Jeg er veldig fornøyd med at årets opptak til høyere utdanning viser at flere ønsker å studere, antall studieplasser øker og flere av de mest profilerte studiene ved UiT er fulle og har mange studenter på venteliste. Ønsker du å studere for å bli lærer i Nord-Norge, er du spesielt heldig, da de som fullfører utdanningen på normert tid får slettet enda mer studiegjeld.

Likevel er det noe som mangler i dette glansbildet, nemlig fokuset på hvordan studentene kommer til å ha det når de starter studiet sitt.

Boligsituasjonen i Tromsø har vært et tema hvert eneste år så lenge jeg kan huske. At antall studenter nå øker uten at antall studentboliger øker er i seg selv åpenbart et problem.

Studenter er i en fase av livet der den økonomiske situasjonen er særdeles sårbar, og mange er avhengige av å jobbe ved siden av studiene for å kare seg gjennom en trang økonomisk hverdag.

I tillegg er boligmarkedet i Tromsø allerede tøft i utgangspunktet, og når det nå blir enda flere studenter i konkurranse om de samme boligene, er dette et problem. Selv om antall studenter øker, er det for tidlig å klappe oss selv på skulderen.

Lærerutdanning, helsefag og IKT er noe som er skyhøyt prioritert nasjonalt. Dette er en viktig satsing fordi vi trenger flere og flinkere lærere, vi mangler allerede i dag nesten 6000 sykepleiere, og digitaliseringen er en viktig omstilling vi skal gjennom. Likevel skulle jeg ønske studenthelse og økonomi var minst like høyt prioritert.

De som nå skal studere trenger en stabil økonomi og en trygg boligsituasjon for å komme seg gjennom de neste årene som student ved UiT. En glad og trygg student blir en flink og produktiv student, og studenter gir regionen vår gode forutsetninger for å komme oss gjennom utfordringene fremtiden bringer.

Studenter MÅ lyttes til, det er ikke nok å bare samle dem i en stor nok gruppe. Studentenes mening må fremmes! Dette er en jobb som både studentene og resten av samfunnet må gjøre, studentene må si sin mening og resten av samfunnet må etterspørre studentenes mening og lytte når den kommer. Hvis ikke vil studentene dra sørover igjen i like store grupper som de nå kommer nordover.

Gratulerer til hele Student-Norge. Nå kan vi klappe oss litt på skulderen, men husk at jobben er langt ifra gjort.