– Hvorfor blir pris vektlagt fremfor kvalitet?

Meninger

Ja, Telle har nok vært utsatt for et umenneskelig press, ingen tvil.

Da forstår hun vel det umenneskelige presset piloter og de andre ansatte i ambulanseflyene er utsatt for?

De mister jobbene sine, kollegene, arbeidsmiljøet med mer.

Da forstår hun vel at noen av de blir sykemeldt «Not fit for flight» fordi usikkerhet tar blant annet nattesøvnen?

Da forstår hun el at det er et umenneskelig press for de å også vite at liv kan gå tapt på grunn av «situasjonen»? Å «redde liv» sitter nok i ryggmargen på dem.

Da forstår hun vel at leger og sykepleiere utsettes for et umenneskelig press når «minuttene teller» og flyene står?

Da forstår hun vel at pasienter og pårørende utsettes for et umenneskelig press når akutt sykdom oppstår og de ikke vet om de rekker til sykehus i tide? Det er umenneskelig press det!

Da forstår hun vel at folk blir «fly forbanna» når det vise seg at hun «sitter på begge sidene av bordet»?

Og da forstår hun vel at folk lurer på om ting har gått rett for seg, eller om hun har en medvirkende rolle til det her kaoset som har satt en hel landsdel, med flere, under et umenneskelig press?

Det mange av oss IKKE forstår, er hvorfor en fungerende luftambulansetjeneste som har høy kompetanse og STOR tillit i befolkningen gjennom mange år skal «skrotes»?

Det mange av oss ikke forstår er at dette skjer fordi pris vektlegges fremfor kvalitet?

Det mange av oss ikke forstår er at Høie lar være å lytte til de som virkelig har faglig ekspertise på området og i stedet lar helseforetak «gjøre som de vil» og sier at «de gjør en god jobb»?

Det VI FORSTÅR er at luftambulansen sammen med ambulanser og helsepersonell er «livslinja» vår. Det er de som redder liv!

Når et av leddene raseres, forsvinner også tryggheten og tilliten i befolkningen som er så «inn i margen» avhengig av dette livsviktige nettverket når ulykken først er ute.

Vivian Gamst Holsmo