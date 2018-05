– Stol på deg sjøl, ikke på Høyre

Meninger

Valget om sammenslåing med Troms er igang. Etter et historisk vedtak i Finnmark fylkesting gjør fylkestinget selv det regjeringa burde gjort: gi finnmarkinger muligheten til å si sin mening. La meg komme med en klar oppfordring med en gang: Bruk muligheten, finnmarkinger! I dette spørsmålet er det bare en fornuftig ting å gjøre: Stem nei. Ikke bare for din egen del, men også for de som kommer etter deg. Vær en inspirasjon for andre som sliter med tvang fra sør. Sett ned foten. Vis hvordan det gjøres.

For kort tid siden deltok jeg i en debatt om sammenslåing i NRK. Der var også Høyre med. Inntrykket jeg satt igjen med var nedslående. Finnmark kan ikke forvente noe særlig drahjelp fra Høyre. Jeg visste jo fra før at de er for sammenslåing med Troms; dette merkelige påfunnet som er fattet uten utredning, med ulne, uklare lovnader. Det finnes en rapport om mulig overføring av noen statlige oppgaver, men det kan bli alt fra litt til ingenting. Vi vet hva vi kan miste, alt annet er helt i tåka.

Likevel er Høyre entusiastisk tilhenger av å fjerne Finnmark som eget fylke. Overraskende dårlig tenkning fra et parti som påberoper seg å ha næringsinteresser i fokus. Men fokus er kanskje ikke på utvikling i Finnmark når sjefen sitter i statsministerstolen?

Det har vært ført forhandlinger med Troms som mildt sagt ikke gav noen grunn til optimisme for de som hadde håpet på at det var to likestilte fylker som skulle forenes. Troms gjorde det fort klart at det var en ordning de ikke var med på. Det var ikke rom for fordeling av makt, alt skulle til Tromsø.

Høyre var representert i forhandlingsutvalget fra Finnmark. Likevel la jeg merke til at Jo Inge Hesjevik, gruppeleder i Finnmark og Troms Høyre, i debatten, tok seg den frihet å skylde på at Finnmark hadde vært for vanskelige under forhandlingen med Troms. Vi burde tenkt mer på Troms, mente Hesjevik. Tenkt mer på Troms? Det var nesten så ørene falt av. Denne mannen skal antagelig representere Finnmark dersom det blir valgt en fellesnemnd. Skrekk og gru.

Hesjevik bør vite så inderlig vel at måten å bli enig med Troms på var full utflytting av all administrativ og politisk toppledelse fra Finnmark. Men det er kanskje greit for Hesjevik så lenge han kan rapportere til sjefen sørpå at oppdraget med å gjøre Finnmark til en utmark i Troms er utført?

Det bekymrer meg å høre hvordan Hesjevik uttaler seg. Dersom det blir valgt en fellesnemnd vil den ha fordelingen 19-17 i Troms sin favør. Dersom Høyre sine representanter i nemnda har en slapp innstilling til å stå på for en delt løsning av makt ser det mørkt ut for Finnmark.

Hesjevik sier at vi nå må tenke ett fylke; Finnmark og Troms. Tygg litt på den. Vil Høyre i Finnmark flytte all makt, både politisk og administrativ, ut av Finnmark? Jeg tror faktisk det. Jeg tror vi vil se et Høyre i en mulig fellesnemnd som er relativt halvhjerta i kampen for fordeling av makt mellom fylkene. Selvsagt under dekke av at «vi nå er ett fylke». Skal man legge Hesjeviks uttalelser til grunn vil representantene fra Høyre i fellesnemnda neppe legge sjela i å kjempe for en maktfordeling mellom Finnmark og Troms.

Det ser dessverre ut til at Finnmarkingene kan glemme særlig støtte fra Høyre. De er for en sammenslåing, de klager over at Finnmark har vært for kravstore i forhandlingene med Troms og de gjør sitt beste for å underminere folkeavstemningen ved å snakke den ned, eller delvis latterliggjøre den.

Dessverre synes de å være mest opptatt av å være den blåblåregjeringens håndtlangere i denne hårreisende tvangssammenslåingen. Men for all del, Hesjevik: Fortell meg hvordan dere skal være med å sikre Finnmark dersom det blir fellesnemnd. Foreløpig har Høyres bidrag til Finnmark i denne svært alvorlige saken, som er et være eller ikke være for Finnmark som egen region, vært å forlange et meningsløst ekstraordinært fylkesting FØR resultatet av folkeavstemmingen er klart. Så mye respekt har de for finnmarkingene sitt syn. Vel koster folkeavstemmingen sitt, men de 3-400 000,- som det ekstraordinære fylkestinget vil koste Finnmark er virkelig toppen av meningsløshet. Men det blir jo sikkert hyggelig å hilse på.

Denne saken dreier seg ikke om politisk farge, selv om Høyre dessverre ser ut til å tro det. Enten du står til høyre eller venstre politisk kan du si et rungende nei til sammenslåing og et rungende ja til Finnmark. Den sjansen får du nå. Vedtak er kun gjeldende til et nytt vedtak er fattet, det gjelder også stortingsvedtak, og jeg tror at med høy oppslutning og et sterkt nei, vil det være mulig å slippe denne uverdige tvangen. Stem for Finnmark fra den 7-14-mai. På internett eller i din kommune! God valg!

Kirsti Bergstø

Nestleder i SV