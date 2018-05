– Vær så snill, ikke kast tamponger i do!

Meninger

Det var på initiativ fra flere partier i Alta at flere partier, organisasjoner og enkeltmennesker den 3. mai hev seg rundt og ryddet Altas strandkant. Vi i Alta Natur og Ungdom hadde ansvar for Apanesfjæra, hvor en gjeng medlemmer møtte opp, slik at vi kunne rydde og grille etterpå.

Vi endte opp med å plukke over titalls tamponger, masse bomullspads, sminkeservietter og Q-tips. Jeg trodde helt ærlig vi var over «la oss spyle alt ned i do»-alderen.

Dette er ikke ting som hører hjemme i do, og det tror jeg egentlig at alle er klar over også. Det er kanskje noen som oppriktig tror at tamponger og bomullspads skal løses opp i vann og forsvinne, men de blir heller liggende og pynte naturområdene våre. Jeg synes jordkloden vår er verdt det ekstra lille strevet med å kaste ting i søppeldunken isteden. Vi kunne spart oss for så mye søppel på avveie om søpla havnet i søppelbøtta i utgangspunktet.

Det er veldig lett å tenke at det ikke gjør noe om jeg gjør det, fordi jeg er bare én. Men det handler om at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Det betyr også at vi som enkeltmennesker kan skade naturen, selv om vi bare er én. Og å kaste tamponger i søpla isteden for i do er helt ærlig den minste innsatsen man kan gjøre for miljøet.

Om du har lyst å gjøre en liten ekstra innsats for miljøet nå i disse smelte-tider, ta med deg en handlepose når du er ute på tur, og plukk med deg søppel langs veier og uteområder. Det alene gjør underverker, både for jorda og for trivselen i uteområdet.

Kamilla Elene Samuelsen

Alta Natur og Ungdom