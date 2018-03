Regjeringens løse kanon

Meninger

I mange dager har vi gått og vært urolige over den krisesituasjonen som regjeringe Solberg var kommet opp i. Den skyltes et utspill fra regjeringas løse kanon justisminister Sylvi Listhaug. Men like mye av statsministerens manglende vilje eller evne til å binde den løse kanon. I den storm de befant seg i, var det fare for at kanonen «Sylvi» ville fyke gjennom skipssiden, noe som kunne føre til forlis.

Det virket ikke som om kaptein Solberg så den fare skuta befant seg i, hun bare satte sjøbein og seilte videre mot brenningene innafor.

Tirsdag 20. mars, Dagsnytt kl 0800. Vi hører leder for Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog: «Den beste løsning for å berge det politiske prosjektet og fortsette i regjering vil være å la Sylvi Listhaug gå.» Knappe 60 sekunder senere avbrytes en reportasje om soloppgang ved vårjevndøgn, akkurat da sola skulle vise seg på Ullandhaug, og politisk kommentator Lars Nehru Sand får ordet: «Det kom akkurat nå melding om at Sylvi Listhaug velger å gå.» 60 sekunder etter at Leif G. Wasskog ba henne gå!

I uka etter det famøse Facebook-innslaget klarte Listhaug å terge på seg flere og flere partier, politikere og velgere ved sin væremåte. Istedet for å trekke innlegget, lot hun seg avbilde i havet av blomster, innsamlet ved en aksjon: Se hvor mange som støtter meg!

Under pressekonferanse etter avgangen fremstilte hun seg som offer, istedet for litt ydmykhet, som vi så for oss. Det er ikke særlig ydmykt å ikle seg offerrollen, samtidig som hun karakteriserer sine politiske motstandere, som hun gjorde. Da hun karakteriserte politikken på Stortinget som en barnehage, fikk jeg assossiasjoner til Sylvi som en troillat unge. Og hun lovet å komme med sterkere skyts fra Stortingets talerstol.

Statsminister Erna Solberg skal, ved sin unnfallenhet, ha sin del av skylda for det politiske kaos. Hun burde bedt sin statsråd å umiddelbart beklage sitt Facebook-innlegg, og slette det. I stedet sa hun at dette var en sak mellom Ap og Frp, og ikke noe for statsministeren. Men senere gikk hun ut og beklaget på vegene av regjeringa.

Uansett så bidro denne ansvarsfraskrivelsen til at uroen eskalerte til dagens kaos. På denne skjebnedagen holdt selvfølgelig både statsminister Solberg og lederen for Frp, Siv Jensen pressekonferanse. Begge roste Sylvi Listhaug opp i skyene, og plasserte skylda for kaoset hos alle andre. Jeg festet meg med denne uttalelsen fra Erna Solberg: «Det at hun går av nu, er ikke til hinder for at hun kan bli statsråd i en senere regjering.» Om så skulle skje, så håper jeg inderlig vi unngår å se Listhaug, med hennes spesielle internett-kommunisering, som utenriksminister!

Frithjof Heitmann