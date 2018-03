Finnmark fattig?

Meninger

Ikke overaskende konkluderer Faktisk.no med at Finnmark et av de fattigste fylkene i landet. Dette er ganske logisk dersom en ser på økonomisk statistikk. Da vil det fylket som har flest hovedkontor klart vinne en slik statistikk.

Det er imidlertid en annen måte å vurdere en region eller et lands økonomiske betydning. Da kan en se på områdets råvareressurser. De ressursene som er grunnlaget for en god økonomi. Det er stor enighet om at mange land har store rikdommer i form av naturressurser, men er fattige fordi resursene blir utnyttet av vestlige land og ikke kommer befolkningen i landet til gode.

En måte som godt illustrerer naturressursenes betydning, er mulighetene til et område å fø sin befolkning. Dersom en setter opp et grensegjerde rundt et fylke, hvor ingen ressurser kan komme inn, men bare selges ut vil en få et annet bilde av rikdommen til fylket. Bruker vi Oslo og Finnmark (til 200 mils grensa) som eksempler vil en tydelig se at Oslo er det fattigst fylket av disse to. Oslo er nesten helt fri for naturressurser og folk i Oslo vil etter kort tid både sult å fryse til døde.

Hvordan kan da Oslo være det rikeste fylket i Norge? Forklaringen er enkel:

Oslo har ikke en kilo fisk, men tjener store penger på fisk fra andre fylker.

Oslo har ikke en kilo kjøtt men tjener store penger på kjøttproduksjonen i andre fylker.

Oslo har ikke en kilo malmressurser men tjener store penger på malm fra andre fylker.

Oslo har ikke en liter olje men tjener store penger på olje fra andre fylker.

Oslo har ikke en kubikkmeter gas men tjener store penger på gas fra andre fylker

Oslo har ikke en kilowatt elektrisitet men tjener store penger på fossefall i andre fylker.

Oslo har ikke en industriarbeidsplass men tjener store penger på industri i andre fylker.

I tillegg får Oslo store summer for å styre over de andre fylkene i landet, fordi de aller fleste av de offentlige og private forvaltningsorganene har sine hovedkontorer i Oslo.

Oslo samler altså store pengeressurser ved å utnytte ressursene i de andre fylkene i landet. Dette er ikke et resultat av en naturlov, men en villet ordning av Norges lovgivende forsamling, stortinget. Ved enkle grep ville de ordningene som tillater utnyttingen av andre fylkers ressurser kunne omstruktureres og en vill få en helt annen økonomisk fordeling i landet.