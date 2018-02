– Var vi ikke ferdig med Hansatida?

Meninger

En ledende statsråd (Listhaug) har sagt at man skal kalle en spade for en spade, og jeg har ikke hørt at statsministeren har tatt avstand fra det. Når finnmarkinger sier hva de mener om sammenslåinga og resultatet av forhandlingene, blir de bedt om å holde kjeft og beskyldt for dårlig folkeskikk.

Saken er at Finnmark er avskiltet demokratisk, og si noe annet er kunnskapsløst, og en forkvakla forståelse av hva demokrati (folkestyre) er. Vi hører at det nærmest er døden for framtidig innflytelse mot sentrale myndigheter hvis vi forblir en egen region. Hørt på sånn sprøyt!

Hvis sentrale myndigheter er sunket så dypt at en region må ha ett visst antall innbyggere for å bli hørt, er det ikke rart at politikerforakten er langt under null. Er vi ikke lenger likeverdige borgere i dette landet?

Når vi hører på propagandaen fra regjeringa og deres lakeier, og deres glade bruk av tvang, kan vi slå fast at likeverdigheten er en sagablott. Den samme gjengen går i 17. mai tog og synger "ja vi elsker..." en gang i året mens de gladelig underlegger oss EU slik at norsk lov ikke gjelder på område etter område, og i tillegg er de lydige lakeier for krigsmakten USA. og lar den innenlandske forsvarsevnen smuldre bort, mens de bruker pengene på utenlandske oppdrag.

Når vi ser hvordan distriktene i Troms blir behandlet når det gjelder kampen for god samferdsel, trusselen om nedleggelse av videregående skoler, nedslitte veier og den sentraliseringa distriktene der hver dag kjemper mot, er det mer enn grunn nok til å kontant avvise sammenslåinga med Troms. Nye og spennende oppgaver til regionen sier de, men jeg har sett på ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver fra stat til regionene og det er mildt sagt svake greier, bare GPP, og det kommer neppe til å følge med friske kroner til disse oppgavene for gjennomgangsmelodien er at her skal det spares og effektiviseres for full musikk, slik at lavere skatt, politiske avlatspenger, kan finansieres for noen få prosent av befolkninga, mens resten avspises med smuler. Fylkestinget skal bestå av 57 personer. Hvor mange som kommer fra Finnmark er det partienes nominasjoner som bestemmer. Man skal ikke ha mange gjenlevende hjerneceller for å skjønne at dette tinget vil overveiende bestå av politikere fra Troms. Det er derfor full grunn til å hevde at vi blir avdemokratisert med stor sikkerhet. Vi vil for all fremtid bli møtt med: vi bor flest i Troms derfor må pengene brukes her.

De som har fulgt med i politikken vet at virkeligheten er beinhard kamp om midler og evt. fremtidige lokaliseringer.

Politikk er ingen søndagsskole og mye vil ha mer. De som ikke har forstått dette har ingenting i politikken å gjøre, og er ikke skikket til å ta ansvar for fremtiden vår. Derfor har våre forhandlere gjort en elendig jobb, og fortjener den kritikken som kommer.

Hans Roald Johnsen