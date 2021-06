radioalta

Det blir Altaturnering i fotball i 2021, og leder André Drogset Dønjar forklarer hva planen for gjennomføring er. Vi skal også ta for oss seriestarten med Aleksander Johansen og Magnus Nikolaisen, og vi ringer kollega Dennis Bjerring for å oppsummere helga.

Til slutt skal vi hilse på sommervikaren Espen Tangstad, som har utdannet seg som sportsjournalist i England.