Bengt Rune og «selvaste» Persen ble hørt: Frp ut av regjeringen

nyheter

Siv Jensen opplyser i en pressebrief at Frp går ut av regjering.

– Vi er kommet til en situasjon der ingen av partiene er å kjenne igjen, på grunn av alle kompromissene, sier Jensen, som peker på Erna Solberg som den rette til å lede landet videre – men uten Frp i regjering.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, som for tiden er på utenlandsopphold, spådde at det ikke kom til å bli tatt noen avgjørelse om framtiden til Frp i forhold til regjeringsdeltakelse, i dag.

– Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp blir i regjeringen, sier Jensen.

Solberg takker Frp for samarbeidet Statsminister Erna Solberg (H) mener Frp har vist seg som et styringsdyktig parti i tiden de satt i regjering.

Melding fra Alta Frp

I helgen holdt Bengt Rune Strifeldts kommuneparti, Alta Frp, årsmøte. Her var irritasjonen samstemt over hvordan Frp er blitt behandlet av statsminister Erna Solberg, Høyre, KrF og Venstre i regingssamarbeidet. Samtidig var det ulike oppfatninger om hjemhentingen av mor og to barn til Norge er grunn nok til si at nok er nok, selv om retorikken er samstemt og saken konsekvent benevnes som terroristsaken.

Tidlig mandag var Strifeldt fortsatt klar på hva hans råd til partiledelsen var:

– Ingen kan være i tvil om at dette er en sak hvor regjeringen rammer kjerneverdier og partiets sjel. Frp har ikke en millimeter å gi på når det gjelder å være konsekvent overfor de som frivillig har søkt til en terroristorganisasjon som har tusenvis av uskyldig liv på samvittigheten. Statsminister Erna Solberg var i likhet med Frp helt klar i høst da det var spørsmål om hente barn hjem fra Syria for å gi de nødvendig helsehjelp. Barna skulle vi selvfølgelig sikre nødvendig hjelp, men også statsministeren sa at det ikke var aktuelt å hente dem hjem dersom det medførte at også mor måtte følge med. Norge henter ikke terrorister til landet.

VG og flere aviser, og TV2, har blant annet referert at Strifeldt er en av syv i stortingsgruppa til Frp som mener at exit er riktig utgang på saken, uavhengig av hvordan de øvrige regjerinigspartiene møter kravene fra Frp.

– Står du fortsatt på at Frp bør gå ut av regjering uansett?

– Jeg har sagt at vi bør gå ut uansett. Vi må likevel vurdere om regjeringen er villig til å endre måten det jobbes på. Det har i lang tid vært tydelig at regjeringen ikke har lyttet til Frp, og at småpartiene KrF og Venstre i alt for stor grad har fått styre retningen på regjeringens politikk. Jeg hører til de som mener at Frp ikke bør sitte i regjering for enhver pris, og måten Frp behandles på i regjering kan ikke fortsette. Så får vi se om hvor sterkt de øvrige partiene er villig til å ta selvkritikk.

Klar tale

Fylkespartiet Troms og Finnmark Frp, ledet av Odd Eilert Persen, har lenge vært kritisk til at Frp sentralt for å ikke lytte til innbyggerne i nord, og at dette også framkommer i regjeringens politikk. Persen har vært en av de klareste i partiet på at nå er nok nok, ja, faktisk mer enn nok. Person mener saken med hjemhentingen av mor og to barn bør føre til at Frp sier takk og farvel og gå ut av regjering. Det vil etter fylkeslederens oppfatning gi frihet for Frp til å drive fram enn mer tydelig partiprofil som vil gjøre at velgerne kjenner Frp igjen.

Støre: Det borgerlige kaoset er komplett – En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ny situasjon

Altaposten er kjent med at Frp har brukt tid og krefter på å sikre at regjeringspartiene, inkludert Høyre og helseminister Bent Høie, skulle følge opp regjeringserklæringen der UNN skal ta over styringen av sykehusene i Finnmark på bekostning av Finnmarkssykehuset. Sistnevnte skulle vekk fra organisasjonskartet og legges inn under UNN. Med Frp ute av regjering vil helseminister Bent Høie ha langt mindre press på seg til å gjennomføre omorganiseringen, nå som regjeringserklæringen ikke lenger gjelder.

Statsminister Erna Solberg vil fortsette som statsminister, og må i løpet av kort tid foreta en omfattende ommøblering av regjeringen. Finansministerposten, og de øvrige ministerpostene Frp har hatt, vil nå bli fordelt på tre gjenværende partiene. Mye taler også for at det kan bli endringer også på sittende statsråder, og et spørsmål vil være om nestleder i Høyre, Bent Høie, fortsetter som helseminister. Høie er allerede på oppsigelse og er oppnevnt som Fylkesmann i Rogaland.

Frp vil fortsatt være støtteparti for regjeringen, og dermed også ha stor innflytelse.