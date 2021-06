Ikke mer oss og dem

Anmeldelse

Kari Heimen fra Alta skrider videre mot sitt samiske kunstpop-prosjekt Historier – vi hentes hjem, denne gangen med singel nummer tre.

I dag tilgjengeliggjøres låten Halvt eller kvart, som er en kul, tilbakelent og kanskje litt trist påminnelse om at vi mennesker har en egen evne til å sortere og gradere både folkegrupper og enkeltpersoner, som om vi må takseres for å være verdifull i kollektivets regnskap.

Et kastesystem som ofte er basert på fordommer og kunnskapsbrist. På den måten deles vi opp i oss og dem, en slags evig rangering uten mål og mening. En rangering som historisk sett har hatt katastrofale dimensjoner.

Kari Heimens dypdykk i egen families historie og identitet er et følsomt og genuint oppgjør med fornorskningen, uten å bli påtrengende privat. Det er naturligvis personlige vitnesbyrd som involverte bestefar i førstesingelen Arven og som her tar turen til morens stolte, rakryggete og bevisste forhold til sitt eget opphav.

Kari har med seg sin søster og musikalske følgesvenn Astrid i skrivestua – og de to klarer på elegant vis å forene refleksjonene rundt trangen til brøkregning på våre tynnslitte blodsbånd – og det å presentere en duggfrisk sommerlåt med et refreng som klistrer seg til hjernebarken.

De tre singlene som er sluppet det siste halve året har et tydelige budskap, men fungerer samtidig som soulfull, mental trening. I tredjesingelen får vi et nennsomt og varsomt lydbilde med et trygt komp, men samtidig ærlige og oppriktige refleksjoner rundt egen bevisstgjøring av samisk identitet.

Her kan ord vokse, enten de har innslag av melankoli, ironi eller pur alvor. Vi kan nemlig ikke underslå at fortrengt identitet har sine alvorlige sider, noe som har gitt mange, mange mennesker mye å bale med i oppveksten.

Å være god nok er en livslang maraton gjennom et brokete terreng, i Karis tilfelle med både skamfølelse og erkjennelse av utenforskap på veien mot stolthet og glede over sin samiske bakgrunn.

Bandet Heimen inkluderer gitarist Terje Storvig og bassist Odd-Erling Simensen. Trioen har laget svale, sommerlige og sofistikerte lydkulisser på veien mot et høstlig plateslipp. Der har vi en mistanke om at trådene samles i et helhetlig og viktig prosjekt.

Rolf Edmund Lund