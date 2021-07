Sommerbrev fra ytterst i Kvænangsfjorden

Sol blir hurtig byttet ut mot regn, her ute i Seglvik. Bygda ytterst i fjorden, som uten Ramnesodden, ville vært prisgitt det Lopphavet gav til en hver tid. Ikke bare av all velsmakende fisk, men også av alt vær den kan by på året igjennom.