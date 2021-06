NTB utenriks

Redningsarbeiderne jobber på spreng for å redde flere i ruinene, sier assisterende brannsjef Raide Jadallah i brannvesenet i Miami-Dade.

Bygningen ligger i Surfside, som ligger ved Miami Beach. Ordfører Charles Burkett i Surfside varsler at dødstallet mest sannsynlig vil stige. Burkett viser til at bygningen er jevnet med jorden.

– Det er hjerteskjærende fordi det virker på meg som om det betyr at vi ikke vil lykkes så godt som vi hadde trodd, med å finne folk i live, sier han.

Han sier at sjefen for bygningen har fortalt ham at den var «ganske full» da ulykken skjedde.

USA våknet torsdag til nyheten om at en tolvetasjers boligblokk med over 100 leiligheter hadde rast delvis sammen midt på natten amerikansk tid. Deler av den står fortsatt igjen.

Har store skader

– Dette er en fryktelig katastrofe. I USA raser ikke bygninger bare ned, sier Burkett.

Flere av leilighetene i bygningen blir ikke benyttet året rundt, så det er antatt at flere av dem som ikke er gjort rede for, ikke var i bygningen. 15 familier kom seg ut av bygningen på egen hånd, ifølge ordføreren.

Et basseng og en parkeringsgarasje lå i den delen av bygningen som har rast sammen, ifølge nettstedet Local10.com.

– Hele bygningen ristet som om det var et jordskjelv. Jeg åpnet vinduet og så en støvsky, og så åpnet jeg døra og så at bygningen var som en pannekake på baksiden, sier en kvinne som bor i niende etasje.

Venter på beskjed

Brannvesenet i fylket Miami-Dade meldte tidlig på Twitter at de hadde rykket ut med over 80 kjøretøy.

Hundrevis av redningsarbeidere er på stedet, ifølge Miami Herald. Avisen melder også at folk har samlet seg på et samfunnshus der pårørende venter på beskjed om hva som har skjedd med slektninger som er savnet.

Redningsmannskap har blant annet brukt kraner for å redde beboere ut via balkongene, samtidig som det er brukt hunder til å lete etter overlevende i ruinene.

Videoer og bilder viser en stor haug med knust bygningsmasse på bakken, mens siden på det som står igjen av bygningen, er opprevet. Amerikanske medier har også vist bilder av at en gutt reddes ut fra bygningsmassene i live.

Minst ti skadde

Ifølge ordføreren har minst ti skadde personer fått behandling på stedet.

Boligblokken ble bygget i 1981. Den ligger ved Collins Avenue, hovedgaten som går gjennom Miami Beach og Surfside.

Årsaken til at deler av bygningen raste sammen, er ikke kjent, men ifølge ordfører Burkett hadde det pågått arbeid på taket i minst 30 dager før kollapsen natt til torsdag.

Rednings- og leteoperasjonen vil ta opptil en uke, Ifølge Local10.com.

