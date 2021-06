Nye israelske luftangrep mot Gazastripen

NTB utenriks

Luftangrepene ble gjennomført torsdag kveld etter at palestinske aktivister sendte brannstiftende ballonger over grensen til Israel for tredje dag på rad.

Det er ikke blitt meldt om drepte eller sårede så langt.

Alarmen gikk i flere israelske bosetninger nær Gazastripen kort tid etter luftangrepet, men det er ikke klart om det ble skutt mot disse områdene.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at jagerfly har rammet bygninger og steder Hamas bruker til å skyte opp raketter. IDF sier videre at det er forberedt på ulike scenario, inkludert «en gjenopptakelse av fiendtligheter».

Spenningen har vært høy siden våpenhvilen ble inngått, og meklere fra Egypt har møtt representanter fra Israel og Hamas for å hindre at den skjøre og uformelle avtalen overholdes.

Israel gikk også til angrep onsdag morgen. Ifølge israelske myndigheter var de rettet mot Hamas-bygninger. Ingen ble drept eller såret i det angrepet.

Det har vært krig mellom Israel og Hamas fire ganger siden den islamske militante gruppen grep makten i 2007. Israel og Egypt har innført strenge blokader av Gazastripen, som har mer enn 2 millioner innbyggere, siden Hamas tok over.

