Israel angrep Gaza etter at ballonger startet 20 branner

NTB utenriks

Flere timer etter angrepene natt til onsdag foreligger det ingen meldinger om at noen er såret eller drept.

Israelske fly gikk på vingene etter at militante palestinere sendte brannballonger inn i Sør-Israel, opplyser sikkerhetskilder og vitner til nyhetsbyrået AFP.

Ballongene ble sendt fra Gazastripen mens mer enn tusen jødiske høyrenasjonalister marsjerte gjennom den okkuperte gamlebyen i Jerusalem tirsdag.

Det israelske forsvaret IDF sier de rammet «militæranlegg tilhørende terrororganisasjonen Hamas», og legger til at «fasiliteter og møtesteder for terrorister» i Khan Younes var målet.

Lokale brannmannskaper sier at brannballongene førte til rundt 20 branner.

«Død over arabere»

Marsjen er fra deltakernes ståsted en feiring av at Israel tok kontroll over Øst-Jerusalem i 1967. Palestinere opplever marsjen som en provokasjon. Under marsjen var det flere titalls unge som sang «død over arabere» og «må landsbyen din brenne».

Både USA og FN ba om at partene behersket seg før marsjen, som Naftali Bennetts nye regjering lot gå som planlagt etter at forgjengeren Benjamin Netanyahu hadde gitt grønt lys.

Situasjonen var spent, og store israelske styrker blokkerte veier, kastet sjokkgranater og skjøt med gummikuler mot palestinere som forsøkte å blokkere ruten.

Medisinsk personell sier at 33 palestinere ble skadd. Ifølge politiet ble to betjenter skadd og 17 mennesker pågrepet.

«Forberedt på alle scenarioer»

De israelske luftangrepene rammet minst ett område øst for Khan Younes, sør på Gazastripen, der det bor rundt 2 millioner mennesker, får AFP opplyst.

IDFs talsmann Avichay Adraee skriver på Twitter at de er forberedt på «alle scenarioer, inkludert nye kamper i møte med fortsettelsen av terrorhandlinger som springer ut fra Gaza».

Ny regjering

Luftangrepene og brannballongene er den første store oppblussingen av konflikten siden en våpenhvile 21. mai gjorde slutt på elleve dager med kamper der 260 palestinere og 13 på israelsk side ble drept.

Det er også de første angrepene siden en ny koalisjonsregjering søndag vippet statsminister Netanyahu fra makten etter tolv sammenhengende år. Bennett er selv jødisk nasjonalist, men Netanyahus allierte kaller ham en forræder for å samarbeide med arabere og venstresiden.

Den mer sentrumsorienterte Yair Lapid, arkitekten bak den brede storkoalisjonen, tvitret at han mener marsjen må tillates. Men han mener det er «ufattelig» at noen kan holde et israelsk flagg og samtidig rope «død over arabere».

Mansour Abbas, som leder det israelsk-arabiske partiet Raam, kalte marsjen en «provokasjon», og sier den burde vært avlyst.

