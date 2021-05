Israelske styrker inn på Gazastripen

NTB utenriks

– Luft- og bakkestyrker fra IDF angriper nå på Gazastripen, skriver IDF på Twitter.

Hærens talsmann Jonathan Conricus bekrefter overfor AFP at israelske soldater har gått inn på Gazastripen.

Kort tid før midnatt norsk tid skrev Times of Israel at IDF har satt i gang et større bombeangrep på den nordlige delen av Gazastripen, med fly, helikoptre og droner, samt stridsvogner og artilleriskyts. Det dreier seg imidlertid ikke om en bakkeinvasjon ennå, men ser ut til å være den mest omfattende aksjonen Israel har satt i gang på Gazastripen til nå etter at rakettangrepene mot Israel startet mandag.

Nyhetsbyrået AP melder også om det som ser ut til å være det største israelske angrepet til nå. Røde flammer lyste opp himmelen mens folk våknet av lyden av eksplosjoner i utkanten av Gaza by. Angrepene var så kraftige at folk inne i byen, flere kilometer unna, skrek av frykt, skriver nyhetsbyrået.

Torsdag kveld skjøt israelske stridsvogner artillerigranater inn på Gazastripen. Tidligere på dagen uttalte en høytstående diplomatisk kilde til israelske Channel 12 at man da vurderte å sette i gang en bakkeoperasjon for å besvare de pågående rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel.

9.000 reservister er blitt satt i beredskap i forkant av en eventuell bakkeinvasjon, opplyste Israel tidligere torsdag.