Over 1 million reiste fra amerikanske flyplasser søndag

NTB utenriks

Tall fra luftfartsmyndighetene TSA viser det har vært over 1 million reisende fire av de ti siste dagene. Det var ventet et større trykk på flyplassene i forbindelse med feiringen av Thanksgiving.

Selv om det er flere reisende enn det har vært siden før pandemien brøt ut, er tallet omtrent halvert i forhold til samme periode i fjor.

USA registrerer mer enn 160.000 koronatilfeller om dagen for tiden. Det er blitt advart mot at høytidsfeiringen kan føre til en kraftig vekst i smittetallene ettersom ikke alle smittede har symptomer som gjør at de holder seg hjemme.

