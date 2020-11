Arizona bekrefter valgresultatet

NTB utenriks

Demokratenes administrasjonsminister Katie Hobbs og republikanernes guvernør Doug Ducey har begge formelt godkjent Biden som vinner av delstatens elleve valgmenn.

De to lederne, fra hvert sitt parti, sto opp for valgsystemets integritet samme dag som Donald Trumps advokater igjen hevdet at valget der var preget av juks, skriver AP.

– Vi er gode på valg her i Arizona. Systemet er sterkt, sier Doug Ducey, guvernør og republikaner.

Demokraten Mark Kelly er også bekreftet som vinner av senatsvalget i Arizona. Han tar plassen til avdøde John McCain.

(©NTB)