Tsjekkia gjeninnfører koronatiltak

NTB utenriks

Statsminister Andrej Babis hadde gjentatte ganger sagt at tiltakene ikke skulle komme tilbake. Men med rekordhøye smittetall, og et helsevesen som er under kraftig press, har regjeringen snudd.

– Vi har ikke tid til å vente. Bølgen er enorm, forklarte Babis.

Statsministeren ba om unnskyldning for de store innvirkningene folk vil oppleve i hverdagen. Men hvis tiltakene ikke blir satt i verk, vil helsesystemet kollapse i begynnelsen av november, understreket han.

Restriksjonene omfatter begrensninger på fri bevegelse, stengning av mange butikker, kjøpesentre og hoteller.

