Mauritius saksøker skipseier etter oljesøl

Statsminister Pravind Jugnauth sier landet vil kreve erstatning fra japanske Nagashiki Shipping.

Søksmålet kommer mens det fortsatt jobbes intenst med å pumpe ut den gjenværende oljen fra lasteskipet Wakashio, som grunnstøtte nær et naturreservat. Så langt er 2.500 tonn av oljelasten på 4.000 tonn berget. 1.000 tonn er lekket ut og har sølt til kysten, inkludert vernede våtmarker.

Flere tusen har jobbet i dagevis for å redusere skadene etter oljesølet. Japanske eksperter er kommet for å bidra, og FN skal sende flere eksperter.

Jugnauth klassifiserer utslippet som en nasjonal katastrofe. Regjeringen er under press og må forklare hvorfor den ikke satte i gang tiltak umiddelbart etter forliset 25. juli. Lekkasjene oppsto da skipet sprakk etter å ha ligget to uker i fjæra, utsatt for bølgene som slår inn fra Indiahavet.

