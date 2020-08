Tusenvis av skadde og mange døde i Beirut-eksplosjoner

NTB utenriks

En video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, før en voldsom eksplosjon inntreffer.

Beiruts guvernør Marwan Abboud bekrefter at eksplosjonene kom etter at det brøt ut brann og opplyser at flere brannmenn er savnet.

Ifølge kona til en høytstående libanesisk tjenestemann med kjennskap til lageret inneholdt bygningen store mengder ammoniumnitrat som for ble losset fra et synkende skip i 2012.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og fuktighet.

Ekstremt farlig

Ifølge BBC-produsenten Riam Dalati, som viser til opplysninger fra kona til tjenestemannen, ble det foretatt en sikkerhetskontroll for seks måneder siden.

Kontrollen avdekket «hvilke ekstremt farlige og utrygge forhold» ammoniumnitratet var lagret under, tvitrer Dalati.

Libanons statsminister Hassan Diab lovet i en TV-tale sent tirsdag kveld at de ansvarlige for lageret «vil måtte betale prisen».

– Jeg lover dere at noen vil bli stilt til ansvar for denne katastrofen, sa han og varslet full etterforskning.

Kort tid etter at lageret gikk i lufta kom det nok en eksplosjon, men det er uklart om den inntraff i den samme bygningen.

Mange døde

Eksplosjonene rystet store deler av Beirut og kostet ifølge landets helseminister Hassan Hamad minst 50 mennesker livet, ifølge lokale medier.

Et av sykehusene ble påført så store skader i eksplosjonen at pasientene der måtte evakueres til andre sykehus.

Bilder fra byen viser blodige mennesker som vandrer i gatene blant raserte husfasader og ødelagte biler, på vei til nærmeste sykehus eller helsestasjon.

Rasert

Blant bygningene som ble rasert er hovedkontoret til det statlige elektrisitetsselskapet i Libanon (ELD). Sjefen Kamal Hayek er blant de kritisk skadde.

Nasjonalforsamlingen og utenriksdepartementet har også fått store skader, og det samme har flere lands ambassader.

Øyenvitner forteller også om store materielle ødeleggelser i bydelen Hamra, der det ligger mange butikker, spisesteder og hoteller.

Eksplosjonene raserte også redaksjonslokalene til avisen Daily Star, viser en video lagt ut på Twitter av en av avisens journalister.

Avisen An-Nahars lokaler fikk også store ødeleggelser og 15 ansatte ble skadd.

Flere land, blant dem Frankrike, Storbritannia og Israel, har tilbudt Libanon hjelp etter ulykken.

Hariri-attentat

Selv om de fleste meldingene tyder på at den kraftige eksplosjonen skyldes uforsiktig lagring av svært farlig materiale, spekulerer enkelte likevel i om den kan ha sammenheng med at rettssaken etter drapet på Libanons daværende statsminister Rafik Hariri nå går mot slutten.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Hizbollah nekter for å ha stått bak, men fredag kommer en FN-støttet domstol i Nederland med sin kjennelse i saken.

