FNs generalsekretær ber Sikkerhetsrådet stå samlet i koronakrisen

NTB utenriks

Generalsekretæren pekte på at Sikkerhetsrådet vil være avgjørende for å sikre fred og dempe sikkerhetsutfordringene som koronakrisen fører til.

– Et signal om enighet og besluttsomhet fra Sikkerhetsrådet vil bety mye i denne urolige tiden, sa Guterres til landene i Sikkerhetsrådet da gruppen for første gang holdt møte som en videokonferanse.

I innlegget sier Guterres at han er urolig for at tilliten til offentlige institusjoner kan svekkes, spesielt dersom innsatsen mot pandemien ikke er transparent.

Han peker videre på at den økonomiske krisen på grunn av koronapandemien særlig vil ramme sårbare land og at utsettelse av planlagte valg kan føre til politisk uro.

– Dette er ikke tiden for politisk opportunisme, sier Guterres.

Han advarer også om at ulike aktører kan bruke anledningen til å skape mer uro og splittelse, at terrortrusselen fortsatt eksisterer, at krisen hindrer fredssamtaler og at den forverrer menneskerettighetssituasjonen flere steder.

(©NTB)