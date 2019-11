Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark

NTB utenriks

Det er første gang et barn av foreldre som hadde sluttet seg til IS, hentes til Danmark. Guttens far, som er fra Somalia, skal også ha blitt drept i Syria.

Utenriksdepartementet bekrefter at den foreldreløse gutten er evakuert til et tredjeland.

– Evakueringen ble gjennomført av en dansk delegasjon ledet av en representant for Utenriksdepartementet, skriver departementet i en epost.

Gutten skal ha vært svært underernært, og ifølge dansk TV 2 sto det om livet for ham. Det skal være guttens mormor og morfar som skal overta omsorgen.

Det sitter om lag tolv voksne danske statsborgere i leirene al-Hol og al-Roj i Syria, opplyste danske myndigheter forrige uke. I tillegg er det 30 barn av foreldre som er eller har vært danske statsborgere.

