Amnesty: Google og Facebooks forretningsmodeller truer menneskerettighetene

Amnesty argumenterer for at det å tilby folk gratis internettjenester i bytte mot å anvende personlig informasjon fra brukerne for å tilby målrettede annonser, truer ytringsfriheten.

– Til tross for den reelle verdien av tjenestene de tilbyr, har plattformene til Google og Facebook en kostnad, skriver organisasjonen i den ferske rapporten «Surveilliance Giants».

Amnesty påpeker at det er problematisk at den eneste måten man kan bruke tjenestene på, er å overgi seg til et system som bygger på menneskerettighetsbrudd.

Businessmodellen er «gjennomgående uforenlig med retten til et privatliv», fastslår organisasjonen.

Facebook har også blitt kritisert for at de publiserer politisk reklame, blant annet etter at selskapet i oktober kunngjorde at det ikke kommer til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat.

Torsdag kunngjorde Google at de har besluttet å gjøre politisk reklame mindre målrettet mot brukerne. Fra januar vil de som publiserer politiske reklamer, kun få rette dem mot personer basert på brede kategorier, som kjønn, alder og bosted. Beslutningen blir gjort kjent etter at mikrobloggtjenesten Twitter har besluttet at de forbyr politisk reklame.

